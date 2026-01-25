Ελλάδα

Διακοπή κυκλοφορίας στην Λιοσίων λόγω φωτιάς σε κτίριο στο ύψος της οδού Ηπείρου

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου
Φωτιά στη Λιοσίων

Φωτιά ξέσπασε στην οδό Λιοσιών στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής (25.01.2026) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Λιοσίων, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στο ύψος της οδού Ηπείρου.

Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι η φωτιά μαινόταν έξω από το κτίριο, όμως όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.

Γύρω στις 19:45 η φλόγα περιορίστηκε, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Άμεσα έσπευσαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ελλάδα
