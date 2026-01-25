Διακοπή κυκλοφορίας στην Λιοσίων λόγω φωτιάς σε κτίριο στο ύψος της οδού Ηπείρου

Φωτιά ξέσπασε στην οδό Λιοσιών στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής (25.01.2026) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Λιοσίων, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο στο ύψος της οδού Ηπείρου.

Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι η φωτιά μαινόταν έξω από το κτίριο, όμως όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.

Γύρω στις 19:45 η φλόγα περιορίστηκε, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Άμεσα έσπευσαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς.