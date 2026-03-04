Ελλάδα

Διασώθηκαν 38 μετανάστες νότια της Κρήτης

Θα αναχωρήσουν με προορισμό χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος / eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (04.03.2026) και αυτή την ώρα τα περίπου 38 μετανάστες μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τους μετανάστες εντόπισε και περισυνέλλεξε παραπλέον πλοίο στα 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουν με προορισμό χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Όλοι Digital»: Εθνική πρωτοβουλία για την ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκε στον Πειραιά
195 Κόμβοι σε όλη την Ελλάδα για την ψηφιακή εκπαίδευση ηλικιωμένων και ΑμεΑ - Στόχος 6.400 εκπαιδευόμενοι έως 30 Ιουνίου 2026, με πάνω από 2.200 αιτήσεις ήδη
Μώραλης Μιχαηλίδου Παπαστεργίου
Εκλογή Μάριου Καλέα στην προεδρία του EUAA – Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο για το άσυλο
«Τα κράτη-μέλη επιβράβευσαν την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητά της», δήλωσε ο διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου
Μάριος Καλέας,
