Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία λόγω ελεύθερης εισόδου

Ως Διεθνής Ημέρα Μνημείων έχει καθιερωθεί η 18η του Απρίλη. Η είσοδος σήμερα Σάββατο (18.04.2026) στα περισσότερα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας είναι ελεύθερη. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης.

Στους ρυθμούς της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων κινείται και η Αθήνα, με την προσέλευση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης να είναι εξαιρετικά αυξημένη απ’ ό,τι μια κανονική ημέρα.

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο για να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο.

Η σημερινή ημέρα έχει οριστεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων. Η ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Δημόσιο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο είναι δωρεάν στις εξής ημερομηνίες: