Δίκη για γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Αμετανόητος ο δράστης, κατηγορεί τη νεκρή σύζυγό του για εξωσυζυγικές σχέσεις 

Τη στυγερή δολοφονία της ίδιας του της γυναίκας κλήθηκε να περιγράψει στο δικαστήριο, κατά την απολογία του ο 42χρονος συζυγοκτόνος που σκότωσε με σφυρί τη γυναίκα του και έκρυψε τη σορό της στο πατάρι στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους. Ο 42χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση υποστηρίζει ότι χτύπησε τη γυναίκα του μόνο μία φορά με το σφυρί.

«Ένα χτύπημα και έπεσε στο έδαφος. Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου. Μόνο για αυτό. Τίποτα άλλο δεν με ένοιαζε», είπε απολογούμενος στο δικαστήριο και προσέθεσε ότι όταν η γυναίκα έπεσε αναίσθητη προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ. Όταν είδε ότι η άτυχη γυναίκα δεν ανταποκρίνεται έβαλε σε εφαρμογή σχέδιο για να εξαφανίσει τα ίχνη της δολοφονίας στους Αμπελόκηπους.

«Πήρα μια σακούλα και την έβαλα στο κεφάλι για να μην αφήσει σημάδι, για να μην τρομάξουν τα παιδιά από το αίμα. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, είπε προκαλώντας οργή ο 42χρονος.

Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;

Κατηγορούμενος: Την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά, τι θα κάνω… πήγα στη δουλειά και με ρωτούσαν τί έχω. Τους είπα ότι δήθεν έφυγε… (…) Το Σάββατο το πρωί έστειλα τα παιδιά στον αδελφό μου για να διαβάσουν. Σκέφτηκα να τη βάλω στο πατάρι. Σκεφτόμουν πώς να το πω σε όλους, στα παιδιά… αυτό σκεφτόμουν…» είπε ο 42χρονος που έπεσε σε αντιφάσεις στην προσπάθεια του να υποστηρίξει ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει.

«Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι. Πήρα δύο σακούλες μαύρες σκουπιδιών, την τύλιξα και με ένα περιτύλιγμα και με πολύ δυσκολία την έβαλα πάνω. Έμεινα στο σπίτι. Το απόγευμα στις 5.00 ήρθαν τα αδέλφια μου με τις γυναίκες τους», περιέγραψε τις αποτρόπαιες πράξεις του ο συζυγοκτόνος με καταγωγή από την Αλβανία.

Πρόεδρος: Αφού λέτε ότι θέλατε χρόνο για το πείτε γιατί ήταν τόσο καλά τυλιγμένο; 8 στρώσεις σακούλες στο σώμα συν δύο στρώσεις στο κεφάλι είχατε βάλει.

Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι… (…) Αν ήθελα να εξαφανιστώ μπορούσα. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να το κρύψω… όμως πού να το αφήσω το πτώμα; στη ντουλάπα για να το ανοίξουν τα παιδιά και να τρομάξουν; Ενα μικρό διαμέρισμα ήταν…

Ο ίδιος, αμετανόητος για το στυγερό του έγκλημα, προσπάθησε να χτίσει ένα προφίλ του καλού οικογενειάρχη που αγαπούσε τα παιδιά του και δεν ήθελε να τα χάσει. Άφησε υπαινιγμούς για τη δολοφονημένη γυναίκα του ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και δικαιολόγησε την ειδεχθή του πράξη στην οργή και τον φόβο του ότι η σύζυγός του θα τον εγκατέλειπε. Οπως ο ίδιος είπε, η άτυχη γυναίκα εξαφανιζόταν για μεγάλα ή μικρά χρονικά διαστήματα από το σπίτι της οικογενειας και δεν είχε στενές σχέσεις με τα παιδιά τους, τα οποία επί της ουσίας τα μεγάλωνε εκείνος. Παρόλα αυτά, είπε ο 42χρονος, ο ίδιος την αγαπούσε και είχε αποδεχτεί την κατάσταση.

«Την αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τα πιστέψω όλα αυτά. Την αγαπούσα. Ντρεπόμουν. Προσπαθούσα να έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια και δεν υπήρχε», είπε στην απολογία του και συμπλήρωσε ότι δε σκεφτόταν το διαζύγιο.

«Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν το χωρισμό. Της είχα πει: «Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις, η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει». Το είχα αποδεχθεί…», είπε ο 42χρονος καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος των Αμπελοκήπων.

Το λόγο πλέον έχει ο εισαγγελέας με την πρόταση του προς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.