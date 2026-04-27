Δίκη για τα Τέμπη: Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή δήλωσε το Δημόσιο

H δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται (27/01/2026) στο Γαιόπολις της Λάρισας και το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας δια της εκπροσώπου του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για 4 από τους 36 κατηγορούμενους.

Η δήλωση του δημοσίου στη δίκη είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας την ημέρα που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Να σημειωθεί πως με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας εκφράστηκαν παράπονα από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, ενώ η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανακοίνωσε πως θα γίνουν διαμορφώσεις στην αίθουσα.

Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο είναι έξι κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται πως είναι σε ισχύ η διάταξη της προέδρου αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται κάθε φορά στο ακροατήριο αλλά και των δημοσιογράφων που καλύπτουν τη δίκη. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων και στη συνέχεια αναμένεται να εκδοθεί νέα.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τέσσερα στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η δίκη διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί στη Μεταπολίτευση»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα στη δίκη των Τεμπών και σήμερα και τοποθετήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα, κάνοντας λόγο για συστηματική υπονόμευση της δικαστικής διαδικασίας. Η δικηγόρος κατήγγειλε μεθοδεύσεις που, όπως είπε, στόχο έχουν τη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε τη δήλωσή της υπογραμμίζοντας τις θεσμικές παρατυπίες που, κατά την ίδια, σημειώνονται στη διαδικασία. «Κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση αλλά και νωρίτερα» σημείωσε αρχικά.

Υποστήριξε μάλιστα ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες κρύβονται εκείνοι που φοβούνται την αποκάλυψη της αλήθειας: «Αυτοί που το πέτυχαν αυτό είναι εκείνοι ακριβώς που δεν θέλουν η αλήθεια να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Δυστυχώς σε αυτή τη φοβερή υπονόμευση της διαδικασίας συμπράττουν και φορείς που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη δημοσιότητα της δίκης».

Στηλίτευσε επίσης τον περιορισμό της πρόσβασης στους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για «αστυνομικό έλεγχο και βία προς πολίτες και συγγενείς».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην προσωπική επίθεση που, όπως καταγγέλλει, δέχεται λόγω της δράσης της στην υπόθεση. «Προσέρχομαι στη δίκη αυτή έχοντας απέναντί μου μια πρωτοφανή στοχοποίηση από την κυβέρνηση, από επίορκους δικαστές, αλλά και από πρόθυμους υποστηρικτές μιας άκρατης λασπολογίας και χυδαιολογίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, θεωρεί πως στόχος είναι να στερηθεί από τις οικογένειες των θυμάτων η νομική τους εκπροσώπηση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Το καθήκον του δικηγόρου είναι ιερό. Δεν είναι συνετό κάποιοι να νομίζουν ότι θα υπαναχωρήσουμε με απειλές, λασπολογία και επίδειξη εξουσίας. Δεν θα μας αποτρέψουν από την άσκηση των καθηκόντων μας»