Δίκη για τα Τέμπη: Στις 27 Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση – Καταγγελίες για αλλοίωση στοιχείων και φόβοι για καθυστερήσεις

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο συγκρότημα «Γαιόπολις», η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην 3η συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα (06.04.2026), ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία των δηλώσεων για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και δικηγορικούς συλλόγους. Η λίστα μάλιστα ολοκληρώθηκε με την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, το σωματείο των Ελλήνων μηχανοδηγών.

Μεταξύ των οικογενειών θυμάτων που δήλωσαν παράσταση ήταν και οι γονείς της Εριέττας Μόλχο, με τον συνήγορό τους να επισημαίνει στο δικαστήριο τις ενέργειες που πραγματοποίησε η οικογένεια για να τιμήσει τη μνήμη της, όπως η ίδρυση έδρας στο Πανεπιστήμιο που σπούδασε, μια υποτροφία για το σχολείο που πήγαινε και την πρόθεση τους για ίδρυση Ιδρύματος «Εριέττα Μόλχο» που θα φιλοξενεί συγγενείς καρκινοπαθών.

Ο Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος της οικογένειας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο νεαρός «δεν ανήκει ούτε στη γη ούτε στον ουρανό», τονίζοντας πως το έγκλημα είναι διαρκείας και διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα περί «στιγμιαίου ανθρώπινου λάθους».

Καταγγελίες για «θαμμένα» στοιχεία και αλλοίωση του χώρου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές σε νέο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και λήψεις από drone) από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση. Η Βάσω Πανταζή κατήγγειλε «τρομακτική αλλοίωση» του χώρου, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν το περιβόητο «μπάζωμα».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Σκαρίπας έκανε λόγο για υλικό που είχε «μπαζωθεί στα συρτάρια» και απεκρύβη από την ανάκριση, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω αποκαλύψεις από κατασχεμένα έγγραφα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την ίδια στιγμή, η Ανθούλα Ανάσογλου αποκάλυψε πως υπάρχουν βαριά τραυματισμένα θύματα που δεν κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν στην ανάκριση και τώρα εμφανίζονται αυτεπάγγελτα για να ακουστεί η φωνή τους.

Φόβοι για καθυστερήσεις

Η διαδικασία σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026), προχώρησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να επισημαίνει ωστόσο μεταξύ άλλων πως «οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτή η διαδικασία είναι εξόχως τραυματικές» ενώ ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσος επισήμανε τα προβλήματα με τα μικρόφωνα στην αίθουσα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, νωρίτερα, κατήγγειλε οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης των καθηκόντων της και «αστυνομοκρατία» στην αίθουσα, ενώ επανέφερε το αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Ωστόσο, το κλίμα μεταξύ των συνηγόρων δεν είναι ενιαίο. Πολλοί δικηγόροι συγγενών, όπως ο κ. Σκαρίπας και η κ. Χλωρού (αδελφή θύματος), απηύθυναν έκκληση για νηφαλιότητα, τονίζοντας πως δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα δικάσιμη. Την ίδια στιγμή, η αποδοχή της αποχής της προέδρου στην παράλληλη δίκη για τα «χαμένα βίντεο» έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανό ντόμινο καθυστερήσεων, με τους συγγενείς να ξεκαθαρίζουν πως δεν θα ανεχθούν περαιτέρω παλινωδίες που «τινάζουν τη δίκη στον αέρα».

230 οι υποστηρίζοντες την κατηγορία

Να σημειωθεί πως οι υποστηρίζοντες την κατηγορία όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 230, οι περισσότεροι εκ των οποίων δήλωσαν σήμερα την παράσταση τους. Κάποιοι δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να παρασταθούν διατηρώντας μόνο την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι που δήλωσαν παράσταση ήταν 52, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να εκπροσωπείται από τους Θεόδωρο Μαντά, Δημήτρη Βερβεσό και την κα Μαρία Δημόκα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας. Οι κ.κ. Μαντάς και Βερβεσός ανέλυσαν το νομοθετικό πλαίσιο που δικαιολογεί και επιτρέπει την νομιμοποίηση τους για υποθέσεις μεγάλου δημοσίου συμφέροντος.

Στην επόμενη συνεδρίαση θα δηλωθούν οι παραστάσεις ελάχιστων ακόμα συγγενών θυμάτων και τραυματιών ενώ αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων για τις δηλώσεις παράστασης.

Μόνο 3 κατηγορούμενοι έδωσαν το «παρών»

Σήμερα στο δικαστήριο παρόντες ήταν 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους που, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίές μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.