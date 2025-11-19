Δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος ο αστυνομικός που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Μετά την απολογία της αστυνομικού, αξιωματικού υπηρεσίας στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 οπότε η Κυριακή Γρίβα έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας, από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, σήμερα (19.11.2025) το κατώφλι του ανακριτή πέρασε ο αστυνομικός και εκφωνητής της Άμεσης Δράσης.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του τηλεφωνήματος της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα στο 100 έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ζητώντας περιπολικό για να προστατευτεί από την καταδιωκτική μανία του δράστη της δολοφονίας της και την απόκριση του ένστολου στο θύμα «τα περιπολικά δεν είναι ταξί».

Ο τηλεφωνητής αντιμετωπίζει το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, απολογούμενος είπε ότι η συγκεκριμένη φράση ήταν άστοχη και ότι έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Θα ακολουθήσει η απολογία του σκοπού που το μοιραίο βράδυ βρισκόταν στο κουβούκλιο στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων.

Ο κατηγορούμενος έχει αποπεμφθεί από την Αστυνομία μετά από αμετάκλητη καταδίκη του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Δικηγόρος εκφωνητή: «Η φράση δεν ήταν στο κατηγορητήριο»

Ο συνήγορός του, Χρήστος Καραμανλής, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, αναφέρθηκε στην απόφαση λέγοντας πως: «Απολογηθήκαμε, εκθέσαμε τις απόψεις μας και με υπόμνημα και προφορικά ζωντανά με την απολογία στην κυρία Ανακρίτρια, τις έλαβε υπόψη ο κύριος Εισαγγελέας και εν τέλει αποφάσισαν να επιβάλουν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα».

«Το ‘περιπολικό δεν είναι ταξί’ δεν είναι κατηγορία και για του λόγου το αληθές δεν συμπεριλήφθηκε καν ούτε αναφορικά στο κατηγορητήριο και δεν ρωτήθηκε καν από την κυρία Ανακρίτρια και τον κύριο Εισαγγελέα» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ήταν μια φράση, το έχουμε πει, το έχει αποδεχτεί ο άνθρωπος, άστοχη, αφελής όπως θέλετε περιγράψτε τη, αλλά δεν ενέχει ποινική απαξία ούτε μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε κατηγορία».

Τέλος σημείωσε πως: «Η ιδιότητά του ήταν τηλεφωνητής, δεν ήταν να προστατεύσει».