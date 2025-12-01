Δίκη προστατευόμενων μαρτύρων Novartis: «Μια από τις πιο μελανές σελίδες της δημοκρατίας» χαρακτήρισε την υπόθεση ο Άκης Σκέρτσος

Για «μια από τις πιο μελανές σελίδες της ελληνικής δημοκρατίας» έκανε λόγο ο Ακης Σκέρτσος, στην κατάθεσή του στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis σε δεύτερο βαθμό. Ο Υπουργός Επικρατείας κατέθεσε ως προτεινόμενος μάρτυρας του Γιάννη Στουρνάρα, καθώς την περίοδο 2012-2014 διετέλεσε διευθυντής του υπουργικού του γραφείου στο Υπουργείο Οικονομικών.

«Θεωρώ τον Γιάννη Στουρνάρα ως έναν βαθιά έντιμο άνθρωπο και πατριώτη που όλοι οι Έλληνες πολίτες του χρωστάμε. Δε μπορώ να δεχθώ τίποτα που να αφορά το ήθος του», είπε ο κ. Σκέρτσος, πλέκοντας το εγκώμιο του κεντρικού τραπεζίτη, ενώ εξήγησε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας κλήθηκε από την τότε κυβέρνηση «ως μη πολιτικό πρόσωπο να υλοποιήσει τις ήδη ειλημμένες μνημονιακές δεσμεύσεις».

«Το να πραγματοποιεί συναντήσεις με κλάδους και επιχειρήσεις, είναι μέσα στα καθήκοντά του, δεν τεκμαίρεται ότι αυτό οδηγεί αυτόματα σε χρηματισμό προσώπων», ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας για το γεγονός ότι ως Υπουργός Οικονομικών είχε συναντήσεις με το Σύνδεσμο Φαρμακοβιομηχάνων Ελλάδος, του οποίου πρόεδρος εκείνη την περίοδο ήταν ο αντιπρόεδρος της Novartis Ελλάς, Κωνσταντίνος Φρουζής.

«Ο κ. Στουρνάρας δεν είχε καμία εμπλοκή στη λήψη, ή την εκτέλεση αποφάσεων για τα φάρμακα. Κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει αποφάσεις που προϋπήρχαν του κ. Στουρνάρα», είπε ο Άκης Σκέρτσος επαναλαμβάνοντας ότι οι αποφάσεις για τους συμψηφισμούς χρεών του ελληνικού δημοσίου, το κούρεμα των ομολόγων κτλ. ήταν μνημονιακές και ελήφθησαν από όλες τις κυβερνήσεις που ψήφισαν τα τρία μνημόνια.

Αναφορικά με το αν ο μάρτυρας θεωρεί την υπόθεση σκάνδαλο ή όχι, ο κ. Σκέρτσος απάντησε ότι θεωρεί «σκανδαλώδες ότι το ελληνικό δημόσιο έχασε τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών και οδηγήθηκε σε αυτό το δυσθεώρητο έλλειμμα. Η νυν κυβέρνηση έχει κινηθεί νομικά κατά της Novartis, κάτι που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει κάνει», ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας, ο οποίος επανέλαβε ο,τι είχε υποστηρίξει και στον πρώτο βαθμό, ότι δηλαδή η υπόθεση αναφορικά με την εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων είναι «σκευωρία από τους ψευδομάρτυρες».