Με την κατάθεση της διευθύντριας του ΕΣΥ και παιδιάτρου του Καραμανδάνειου, Κατερίνας Τριάντου, συνεχίστηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, της Ρούλας Πισπιρίγκου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονίας της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Η μάρτυρας ανέφερε στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου πως δεν εξέτασε την Τζωρτζίνα την ημέρα της εισαγωγής της στις 8 Απριλίου, ωστόσο ενημερώθηκε πως έγιναν εξετάσεις στο παιδί.

«Εγώ το είδα στις 9 Απριλίου το παιδί. Μαζί με όλη την ομάδα και τους ειδικευόμενους. Όταν με ενημέρωσαν ότι μπήκε αυτό το παιδί στο νευρολογικό… Μου είπαν ότι είναι αυτό το παιδί, που πριν δεκαπέντε ημέρες είχε μεταφερθεί το αδελφάκι του νεκρό στο νοσοκομείο και ότι είχε πεθάνει και το άλλο αδελφάκι του. Στις 9 Απριλίου αφού με ενημέρωσαν ότι τίποτα δεν είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ, ήταν συνδεδεμένο με μόνιτορ το παιδί, η καρδιακή του λειτουργία, σφίξεις και οξυγόνο, καρδιογράφημα ήταν φυσιολογικά. Το μηχάνημα κάποια στιγμή έγραψε 132 σφίξεις, πήγε και το είδε. Μάλλον κουνήθηκε κάποιο από τα αυτοκόλλητα γιατί μετά συνδέθηκε και είχε κανονικές σφίξεις» τόνισε η μάρτυρας.

Η τελευταία αποστροφή του λόγου της μάρτυρος προκάλεσε την αντίδραση του Αλέξη Κούγιας ο οποίος ξέσπασε σε ειρωνικό γέλιο και της επιτέθηκε λεκτικά λέγοντας: «Δεν ντρέπεσαι λιγάκι! Έχουν περάσει πέντε μάρτυρες, κανείς δεν έχει πει για ξεκόλλημα και έρχεται η κυρία που έφαγε το παιδί και το λέει. Κανείς γιατρός δεν είπε ότι ξεκόλλησε το μόνιτορ και ότι πήγε 132 σφίξεις γι’ αυτό».

Η μάρτυρας συνέχισε την κατάθεση της λέγοντας πως το καρδιογράφημα έδειξε 100 σφίξεις. «Το μόνιτορ δεν έβγαλε ξανά 132 σφίξεις. Δεν μπορεί να αποδοθεί αλλού. Εκτός αν το παιδί εκείνη ήταν την ώρα ήταν αγχωμένο. Μπορεί να μην ξεκόλλησε το πατς. Μπορεί το παιδί εκείνη την ώρα να αγχώθηκε. Μίλησα με τον καρδιολόγο. Μου είπε να συζητήσουμε γιατί είχαν φύγει άλλα δύο παιδιά. Ενημερώθηκα για μαγνητική. Ρώτησα πότε θα πάει να το δει καρδιολόγος. Είπε η κυρία Καρατζά δεν χρειάζεται πάλι να το δει. Είπε δεν θα είναι βοηθητικό το χόλντερ».

«Ρώτησα τη Τζωρτζίνα τι συνέβη, δεν μου απαντούσε»

Η μάρτυρας περιέγραψε στη συνέχεια πως εξέτασε το παιδάκι τελικά στις 9 Απριλίου. «Το εξέτασα. Το ρώτησα τι συνέβη δεν μου απαντούσε. Όταν του έλεγα σήκωσε την μπλουζίτσα κλπ συνεργαζόταν. Εκεί μπροστά είπα στη μαμά ότι δεν έδειξαν οι εξετάσεις κάτι και σκεπτόμενη πως ήταν μία γυναίκα που έχει χάσει δύο παιδιά, της είπα ότι η πόρτα μας είναι πάντα ανοικτή. Δεν μου έκανε ερώτηση. Συνέχισα στους επόμενους θαλάμους. Δε θα ήταν δύο θαλάμους παρακάτω, όταν ήρθε μία νοσηλεύτρια και μου είπε πως το παιδί Δασκαλάκη κάνει εμετό. Ο ειδικευόμενος που πήγε να το δει μου είπε σαλάκια είχε. Πήγα ξανά να το δω. Της ζήτησα να δω τον εμετό, μου είπε μητέρα ότι τον πέταξε. Είπα στη μητέρα να το άφησει 2-3 ώρες μην φάει τίποτα. Της είπα προφανώς κάτι κόλλησε. Και της είπα μετά από 2-3 ώρες μπορείτε να πάτε σπίτι σας. Μετά με πήρε τηλέφωνο ο κ. Δασκαλάκης και του είπα ότι ήταν να βγει, αλλά επειδή έκανε κάτι σαν σάλια, θα το παρακολουθήσουμε 2-3 ώρες και θα δούμε. Μετά εγώ έφυγα».

Πρόεδρος: Η μαμά πως αντέδρασε ότι της είπατε πως δεν έχει κάποια πάθηση;

Μάρτυρας: Όπως καθόταν στην καρέκλα, με κοίταζε, δεν είπε τίποτα και φύγαμε.

Πρόεδρος: Σε πόση ώρα έγινε αυτό με το εμετό;

Μάρτυρας: Πάνω από 20 λεπτά(…) Η μάνα μου είπε έκανε εμετό.

Πρόεδρος: Έχουμε κάποιο σημείο που στα παιδιά είναι πυρετός;

Μάρτυρας: Ναι, πάνω από 38,2 βαθμούς. Εγώ από εκεί και πάνω δίνω αντιπυρετικό.

Πρόεδρος: Σε αυτην την ηλικία υπάρχει ένα πλαίσιο για σφίξεις;

Μάρτυρας: Ναι 60 με 120.

Πρόεδρος: Πως εξηγείται το 132;

Μάρτυρας: Η συνηθέστερη αιτία είναι ταχυκαρδίες, πυρετός, γκρίνια, άγχος, στεναχώρια.

Η κ. Τριάντου απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, ξεκαθάρισε πως με όσα είχε δει η ίδια και οι υπόλοιποι γιατροί του Καραμανδάνειου δεν γίνεται να έπαθε ανακοπή η Τζωρτζίνα χωρίς λόγο: «Το έχουν δει το παιδί δυο παιδίατροι, νευρολόγος και άλλοι γιατροί, όλες οι εξετάσεις έγιναν ξανά και ξανά. Δεν γίνεται να πεθάνεις έτσι χωρίς να έχεις τίποτα! Δεν γίνεται! Δεν υπάρχει αυτό! Σε κανέναν άνθρωπο δεν γίνεται να πεθαίνει έτσι πρέπει να υπάρχει μια αιτία! Δεν πεθαίνουν έτσι άνθρωποι. Το παιδί με όσα είχα δει εγώ δεν γινόταν να πάθει ανακοπή» τόνισε η μάρτυρας.

Η κεταμίνη

Στην μάρτυρα υπέβαλε ερωτήσεις και ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου. Ο κ. Κούγιας ρώτησε την μάρτυρα σχετικά με την κεταμίνη.

Αλέξης Κούγιας: Η κατηγορία είναι ότι δηλητηρίασε το παιδί με κεταμίνη κι έπαθε ανακοπή. Μπορεί να συμβεί αυτό;

Μάρτυρας: Θα ρωτήσετε τον αναισθησιολόγο που χρησιμοποιεί τέτοια φάρμακα. Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω.

Αλέξης Κούγιας: Είπατε ότι σοκαριστήκατε. Σας είπαν πως έπαθε ανακοπή το παιδί;

Μάρτυρας: Μου είπαν ότι το βρήκαν πεθαμένο και το έσωσαν.

Αλέξης Κούγιας: Γνωρίζετε αν υπήρχε στο νοσοκομείο κεταμίνη;

Μάρτυρας: Δεν το είχαμε στην παιδιατρική. Νομίζω ότι υπάρχουν στις μονάδες. Στα αναισθησιολογικά επίσης.

Ένταση με Αλέξη Κούγια

Στη συνέχεια μάλιστα ο κ. Κούγιας αντέδρασε έντονα όταν η μάρτυρας συνέχισε να του απαντά πως το παιδί δεν είχε καρδιολογικό πρόβλημα.

Αλέξης Κούγιας: Μας έχετε τρελάνει στα ψέματα. Τόσα ψέματα δεν έχει πει κανείς.

Μάρτυρας: Είμαι δημόσιο πρόσωπο παρακαλώ κυρία πρόεδρε να με προστατεύσετε.

Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κύριε συνήγορε.

Αλέξης Κούγιας: Αφήσατε ένα παιδάκι να πεθάνει επειδή ήταν Σαββατοκύριακο και πήγατε διακοπές. Η κατηγορούμενη είναι κατηγορούμενη από εσάς …

(…)

Αλέξης Κούγιας: Αφού δεν έγιναν εξετάσεις στις 9.4 ή στις 10.4 πως είστε σίγουρη ότι δεν είχαν αυξηθεί οι τιμές;

Μάρτυρας: Οι γιατροί ξέρουν εκείνη την ώρα αν υπάρχει λόγος…

Αλέξης Κούγιας: Οι γιατροί δεν κάνουν λάθη;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω…

Αλέξης Κούγιας: Μπορεί να έχει γίνει ιατρικό λάθος εδώ; Αν αποδειχθεί ότι η μητέρα δεν έκανε τίποτα, τι άλλο μπορεί να συνέβη;

Μάρτυρας: Δεν μου έρχεται η φράση στα ελληνικά… it’s up to you…

Αλέξης Κούγιας: Ε, τότε θα πω κι εγώ Κορωπί. Καλές γιορτές …

Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή.