Δίκη Βαλυράκη: «Θα πέθαινε ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό», κατέθεσε ο ιατροδικαστής της υπόθεσης 

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο της δολοφονίας, αναφορικά με το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας που κατέθεσε στη δίκη για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Ο ένας εκ των δύο ιατροδικαστών, που διενήργησε την ιατροδικαστική έκθεση στη σορό του πρώην υπουργού, μίλησε στο δικαστήριο για δύο θανατηφόρα τραύματα, που θα επέφεραν το θάνατο στον άτυχο Σήφη Βαλυράκη ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό. Ο γνωστός ιατροδικαστής, ρωτήθηκε από έδρας αν τα χτυπήματα αυτά οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια, με τον μάρτυρα να μην μπορεί να πει με σιγουριά.

Αρκέστηκε να πει ότι τα μοιραία τραύματα προέκυψαν είτε από πλήξη, είτε από πρόσκρουση. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Υπουργός βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, στις 24 Ιανουαρίου 2021, μετά από πολύωρες αναζητήσεις.

Ο Νίκος Καλόγρηας, κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, έκανε λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν στον πρώην υπουργό με δύο τρόπους. Είτε με θλον και τέμνον όργανο”, είτε με “θλον και αμβλύ όργανο”. Όπως τόνισε ο ιατροδικαστής, η προπέλα του σκάφους θα μπορούσε να είναι θλον και τέμνον όργανο, καθώς υπήρξαν ευρήματα που παραπέμπουν σε μεγάλη κινητική δύναμη, χωρίς ωστόσο να το απαντά με σιγουριά.

Εισαγγελέας: Θλον και τέμνον όργανο μπορεί να είναι η προπέλα του σκάφους;

Μάρτυρας: Μπορεί, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καλόγρηας εξήγησε ότι από τα οκτώ τραύματα που εντοπίστηκαν στο άψυχο σώμα του Σήφη Βαλυράκη, δύο ήταν τα θανατηφόρα, επιδεικνύοντας στο δικαστήριο, σχετική φωτογραφία από τη δικογραφία.

Ν. Καλόγρηας: Το σημείο”6″ και το σημείο “9” ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα, διότι είναι διατομές στην σφαγίτιδα φλέβα και στην καρωτίδα.

Εισαγγελέας: Θα επέρχονταν από αυτά, θάνατος αν δεν είχε πέσει το θύμα στο νερό;

Ν. Καλόγρηας: Ναι, θα είχαμε θάνατο εξαιτίας των δύο αυτών κακώσεων.

Ο μάρτυρας “βομβαρδίστηκε” με ερωτήσεις από τους δικηγόρους της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, προκειμένου να διευκρινίσει κατά πόσον τα τραύματα που έφερε η σορός, θα μπορούσαν να προκληθούν από τους κατηγορούμενους.

Δικηγόροι οικογένειας Βαλυράκη: Τα τραύματα θα μπορούσαν να προκληθούν από το κοντάρι με γάντζο στην άκρη (που είχαν στο σκάφος τους οι ψαράδες;

Ν. Καλόγρηας: Όχι. Δεν είναι θλον και τέμνον όργανο. Είναι θλον και αμβλύ.

Δικηγόροι οικογένειας Βαλυράκη: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;

Ν. Καλόγρηας: Ναι, εντοπίζονται δύο, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.

Δικηγόροι οικογένειας Βαλυράκη: Η γενικευμένη αιμορραγική διήθηση που αναφέρετε στην έκθεση, παραπέμπει σε πολλαπλά χτυπήματα;

Ν. Καλόγρηας: Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα.

Ανάμεσα στους μάρτυρες κατηγορητηρίου είναι η έτερη ιατροδικαστής, Χριστίνα Τσάκωνα, που εξέτασε τη σορό του Σήφη Βαλυράκη, ωστόσο απουσίαζε από τη συνεδρίαση, ενημερώνοντας τους δικαστές μέσω επιστολής, ότι έχει τεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αργία και ως εκ τούτου δεν εκτελεί καθήκοντα. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για το αν θα καλέσει εκ νέου την κ. Τσάκωνα.

Η δίκη διεκόπη για τις 30 Μαΐου.