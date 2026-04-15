Δήμαρχος Γλυφάδας για βανδαλισμούς σε σχολείο: Οι δράστες μάλλον είναι ανήλικοι και θα ταυτοποιηθούν άμεσα

Σκηνές απόλυτου χάους αντίκρισαν το πρωί στο σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα, μετά από μια νυχτερινή εισβολή που θυμίζει περισσότερο βανδαλισμό παρά απλή κλοπή. Άγνωστοι μπήκαν στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο και άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής.

Ο βανδαλισμός στη Γλυφάδα δεν περιορίστηκε μόνο στις ζημιές, καθώς οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν και σημαντικό χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκλεψαν περίπου 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή, καθώς και έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προκαλώντας ταυτόχρονα μεγάλες φθορές σε όλο το σχολείο.

Οι εικόνες που άφησαν πίσω τους είναι σοκαριστικές: άδειασαν περίπου 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και αντικείμενα στους τοίχους, καταστρέφοντας χώρους του σχολείου.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 15.04.2026, συνεργεία του Δήμου Γλυφάδας έπιασαν δουλειά για να αποκαταστήσουν τις ζημιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με στόχο το σχολείο να είναι έτοιμο μέχρι τη Δευτέρα, όταν επιστρέφουν οι μαθητές. Μάλιστα, αρκετοί εργαζόμενοι γύρισαν από τις άδειές τους για να βοηθήσουν στην προσπάθεια.

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου ευχαρίστησε δημόσια όσους συμμετέχουν στις εργασίες, αλλά και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για τον συντονισμό, τονίζοντας παράλληλα ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Από νωρίς σήμερα το πρωί, τα συνεργεία του Δήμου μας εργάζονται πυρετωδώς στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας για να επαναφέρουν το κτίριο στην προτέρα του κατάσταση.

​Σημειώνω ότι αρκετοί εργαζόμενοι επέστρεψαν από τις άδειές τους προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν τη Δευτέρα, όταν και οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς

​Ευχαριστώ επίσης την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Άννυ Καυκά, και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημήτρη Τσακίρη, για τον εξαιρετικό συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, οι έρευνες προχωρούν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, οι δράστες – που κατά πάσα πιθανότητα είναι ανήλικοι που κινούνται στα νότια προάστια – αναμένεται να ταυτοποιηθούν σύντομα από τις αστυνομικές αρχές.

​Όπως ήδη ξεκαθαρίσαμε, μαζί με τους Διευθυντές των σχολείων θα ζητήσουμε από τη Δικαιοσύνη την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων και την πλήρη αποζημίωση για όλες τις καταστροφές.

​Καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, τους γονείς των δραστών να προσέλθουν στον Δήμο και να πράξουν το αυτονόητο: Να αναλάβουν την ευθύνη έναντι της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας μας, καταβάλλοντας τη δέουσα χρηματική αποζημίωση.

​Η προστασία της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα των σχολείων μας, πρέπει να είναι για όλους μας καθήκον αδιαπραγμάτευτο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δράστες πιθανόν να είναι ανήλικοι από τα νότια προάστια και αναμένεται σύντομα να ταυτοποιηθούν. Ο δήμος ξεκαθαρίζει πως θα ζητηθεί παραδειγματική τιμωρία και πλήρης αποζημίωση για τις ζημιές, καλώντας παράλληλα τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.