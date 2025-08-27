Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο – Συγκινημένοι η σύζυγος και τα παιδιά του

Τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών την περασμένη Κυριακή, αποχαιρετούν σήμερα Τετάρτη (27.8.25) η οικογένεια και οι φίλοι του. Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στο Α΄Νεκροταφείο.

Εμφανώς συγκινημένοι η σύζυγος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Βίκυ Βουρλάκη και τα δύο του παιδιά, Λάμπρος και Παυλίνα έφτασαν στο Α΄Νεκροταφείο για την κηδεία του πολυαγαπημένου τους που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρών στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντίνουν δίνουν δημοσιογράφοι και πολιτικοί που απολάμβαναν τη φιλία με τον εκλιπόντα και είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννημένος στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α’ Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Τα τελευταία χρόνια ήταν συνταξιούχος, έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε blogs και βιβλία.

Είχε παντρευτεί τη Βίκυ Βουρλάκη, και έχει αποκτήσει 2 παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική – ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Στα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε στις εφημερίδες, Καθημερινή, Βραδυνή κ.α., σε πολλά περιοδικά, στο ραδιόφωνο αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές κυρίως σε ΕΡΤ, και MEGA

Μεταξύ άλλων είχε κερδίσει βραβεία και διακρίσεις για «Δημοσιογράφος της χρονιάς», «Βραβείο καλύτερου στίχου στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης» και τιμήθηκε αρκετές φορές από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Συντακτών για τα βιβλία του.