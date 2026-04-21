Διπλή τραγωδία στη Μεσαρά: Δύο νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε τροχαίο με τρακτέρ

Τα δυστυχήματα συνέβησαν σε διαφορετικές περιοχές της Μεσαράς
Εικόνα αρχείου / EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μεσαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά δυστυχήματα με τρακτέρ.

Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ενώ οδηγούσαν τρακτέρ στη Μεσαρά ενώ έγιναν και σε διαφορετικές τοποθεσίες προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όσον αφορά το πρώτο περιστατικό, ένας 85χρονος άνδρας από τον Σοκαρά, που είχε τραυματιστεί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο ηλικιωμένος άνδρας πήγε στον στάβλο του, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο χωριό, για να φροντίσει τα ζώα του. Φεύγοντας, του έσβησε το τρακτέρ και το έβαλε στην κατηφόρα, με συνέπεια να καταλήξει σε ρυάκι, να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να χάσει τη ζωή του, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη όταν ένας άνδρας 57 ετών από τα Καπαριανά, πραγματοποιούσε εργασίες σε αμπέλι, όταν ένας στύλος έπεσε πάνω του και τον χτύπησε, ενώ βρισκόταν πάνω στο τρακτέρ. Η πορεία του καθώς ήταν αναίσθητος από το χτύπημα, ήταν ανεξέλεγκτη και έτσι χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Παρά την τιτάνια προσπάθεια των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε, σκορπίζοντας θλίψη.

Τα δύο περιστατικά με τρακτέρ σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της Μεσαράς, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των Αρχών. Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

