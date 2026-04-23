Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Η σφαίρα που τρύπησε το ταμπλό του αυτοκινήτου – Ο 39χρονος την πυροβόλησε πισώπλατα

Σοκ προκαλεί η στυγερή δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (19.04.2026), με δράστη τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του 2 μέρες μετά το έγκλημα.

Με μία σφαίρα από 9άρι όπλο, αφαίρεσε τη ζωή της 43χρονης ο πρώην σύντροφός της το πρωί της Κυριακής. Σε απόμερο σημείο εντοπίστηκε το όχημα της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μέσα στο οποίο είχε αφήσει τη σορό της ο 39χρονος μετά την συγκλονιστική δολοφονία στο Ηράκλειο. Το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού σε εκκλησάκι που συνήθιζε να πηγαίνει, όταν έπειτα από διαπληκτισμό, ο 39χρονος τράβηξε τη σκανδάλη.

Ο 39χρονος φέρεται πως είχε πάει προετοιμασμένος στο σημείο. Είχε πάνω του το όπλο μέσα στη θήκη του, ενώ επέλεξε να φτάσει στο εκκλησάκι με το μηχανάκι του. Η 43χρονη πήγε στο ραντεβού, οδηγώντας το αυτοκίνητό της. Αφού οι δύο τους φέρονται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, η 39χρονος από κοντινή σχετικά απόσταση και σχεδόν πισώπλατα, πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τη φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, στην οποία φαίνεται το εσωτερικό του αυτοκινήτου της Ελευθερίας Γιακουμάκη, καθώς και το ακριβές σημείο πάνω στο οποίο καρφώθηκε η μοιραία σφαίρα που της στοίχησε τη ζωή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, μόλις η γυναίκα πήγε να βάλει μπροστά το όχημά της, να βάλει πρώτη ταχύτητα να φύγει, ο 39χρονος την πυροβόλησε στον κρόταφο με αποτέλεσμα ο θάνατός της να είναι ακαριαίος, και το αυτοκίνητο άμεσα να σβήσει.

Μετά το έγκλημα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 39χρονο να περπατάει προς μία καφετερία στην περιοχή των Αθανάτων. Ανατριχίλα προκαλούν τα πλάνα που κατέγραψαν τις κινήσεις του 39χρονου λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να είναι ιδιαίτερα νευρικός, και να μπαίνει σε ταξί κοντά στο σημείο όπου δολοφόνησε και άφησε την άτυχη 43χρονη.

Παράλληλα, σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, φαίνεται ο 39χρονος, να μπαίνει σε καφετέρια στο Ηράκλειο, όπου επίσης οι κινήσεις του φανερώνουν ότι είναι ταραγμένος. Δεν μπορεί να σταθεί σε ένα σημείο, κοιτάζει απότομα γύρω του και περπατά γρήγορα μέσα στον χώρο. Είναι τα πρώτα λεπτά μετά το στυγερό έγκλημα που έχει σοκάρει όλη την Κρήτη.

Όταν έφτασε στο σημείο της εκτέλεσης, μετακίνησε τη σορό της 43χρονης στο πίσω κάθισμα και κάθισε στη θέση του οδηγού. Τελικός προορισμός του ήταν το χωριό του και η αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, όπου τελικά έμελλε να δώσει τέλος και στην δική του ζωή.