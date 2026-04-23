Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ένας 20χρονος ναύτης ο δράστης – Είχε δώσει ραντεβού θανάτου στο πάρκο

Ένας 20χρονος ναύτης που μένει στον Άγιο Δημήτριο είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται για την δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, μετά από μαχαιριά στην καρδιά.

Ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού θανάτου με το θύμα στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο με τραγικό επίλογο την δολοφονία του 27χρονου το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026).

Ο δολοφόνος, είχε δώσει το ραντεβού με το θύμα στο πάρκο Ασυρμάτου προκειμένου να μιλήσουν για την πρώην κοπέλα του θύματος με την οποία διατηρεί σχέση ο 20χρονος.

Μάλιστα οι πληροφορίες του newsit.gr λένε ότι αφορμή για αυτή τη συνάντηση που εξελίχθηκε σε ραντεβού θανάτου, ήταν τα μηνύματα και η επικοινωνία που είχε το θύμα με την πρώην του και ήταν αυτά που εξόργισαν τον δράστη.

Μαζί του, κουβαλούσε μαχαίρι και μετά από τσακωμό το σήκωσε και του το κάρφωσε μια φορά στην καρδιά δολοφονώντας τον εν ψυχρώ.

Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση είναι άλλο ένα άτομο μικρότερης ηλικίας, γύρω στα 18 λένε οι πληροφορίες, το οποίο ήταν μαζί με τον δολοφόνο.

Όπως φαίνεται ήταν αυτός, όποιος μετά το άγριο φονικό, άνοιξε το στόμα του και είπε όλα όσα φρικιαστικά έγιναν στο πάρκο Ασυρμάτου με αποτέλεσμα η αστυνομία να συλλάβει τον δράστη.