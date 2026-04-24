Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Ο γιος μου δεν έχει κάνει τίποτα, είναι πολύ καλό παιδί» λέει η μητέρα του 20χρονου δράστη

«Είμαι άσχημα ψυχολογικά αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω ότι το παιδί μου δεν έχει κάνει τίποτα» λέει στο newsit.gr η μητέρα του νεαρού που ομολόγησε τον φόνο του 27χρονου και δηλώνει μετανιωμένος
Ο 20χρονος τη στιγμή που μεταφέρεται στο Ναυτοδικείο Πειραιά / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Κώστας Χάλκος

«Το παιδί μου είναι καλό παιδί και δεν έχει κάνει τίποτα», λέει στο newsit.gr η μητέρα του 20χρονου που έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αστυνομικές Αρχές, αξιολογώντας τα προανακριτικά ευρήματα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, αλλά και οπτικό υλικό που συλλέχθηκε, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 20χρονου, ο οποίος, απολογούμενος, αποδέχθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Μιλώντας στο newsit.gr, η μητέρα του 20χρονου ναύτη, που φαίνεται να κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., αναφέρει ότι δεν γνωρίζει αν κάποιος παρότρυνε τον γιο της να προχωρήσει στη δολοφονική ενέργεια και υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

«Είμαι άσχημα ψυχολογικά αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω ότι το παιδί μου δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν έχει κάνει τίποτα το παιδί μου».

Την ίδια ώρα, ο παππούς του 20χρονου δράστη λέει στο newsit.gr «Πριν δυο ώρες έμαθα τι έχει γίνει. Ακόμα κλαίω».

Ο 20χρονος, μαζί με τον 21χρονο φίλο του και δύο 20χρονες κοπέλες, οδηγήθηκαν στο Ναυτοδικείο Πειραιά, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Εκεί διαχωρίστηκε η δικογραφία. Οι δύο κοπέλες και ο φίλος του, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία,

Στο Ναυτοδικείο του Πειραιά η δικογραφία χωρίστηκε και έτσι οι δύο κοπέλες και ο 21χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές.

