Ελλάδα

Δρέπανο: Νέα προσπάθεια αποκόλλησης του γιου που προσάραξε στα αβαθή – Επικίνδυνο περιστατικό με φουσκωτό

Ένα φουσκωτό κατευθυνόταν με ταχύτητα προς την ξέρα. όταν αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο με τον χειριστή να αλλάζει πορεία την τελευταία στιγμή
Το σκάφος που έχει κολλήσει στα αβαθή
Το σκάφος που έχει κολλήσει στα αβαθή
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Κολλημένο στα αβαθή του Δρεπάνου Αχαΐας παραμένει ένα πολυτελές γιοτ, μήκους περίπου 20 μέτρων, το οποίο προσάραξε στην περιοχή την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Στο Δρέπανο Αχαΐας έχει σημάνει συναγερμός μετά την ακινητοποίηση του γιοτ στα αβαθή και πολύ κοντά στην παραλία.

Σήμερα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλλησή του. Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια που γίνεται, με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Οι δύο προηγούμενες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και προσπάθεια με τη συνδρομή ρυμουλκού, δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς το γιοτ εξακολουθεί να παραμένει κολλημένο. Στο σκάφος, το οποίο φέρει αμερικανική σημαία, επέβαιναν πέντε άνθρωποι, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Και όλα αυτά ενώ ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα το πρωί. Όπως φαίνεται σε βίντεο του apohxos.gr, ένα φουσκωτό κατευθυνόταν με ταχύτητα προς την ξέρα. Πολίτες που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο άρχισαν να φωνάζουν προς τον χειριστή, ο οποίος την τελευταία στιγμή άλλαξε πορεία και απέφυγε την πρόσκρουση.

Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι η θαλάσσια περιοχή είναι πλήρως χαρτογραφημένη και διαθέτει ειδική σήμανση για την ασφαλή διέλευση των σκαφών.

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