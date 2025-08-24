Δύο ελληνικά Canadair στην Πορτογαλία – Έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φωτιές

Στις φωτιές της Πορτογαλίας επιχειρούν από χθες Σάββατο (24.8.25) δύο ελληνικά Canadair.

Τα δύο πυροσβεστικά Canadair 415 με τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μίλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεαλ σε υψόμετρο 7000 ποδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με 4 ενεργά μέτωπα.

Το αίτημα της Πορτογαλίας είναι το δεύτερο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς απο χθες επιχειρούν και στην περιοχή Genestoso, Asturias της Ισπανίας, 20 Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.