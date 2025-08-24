Ελλάδα

Δύο ελληνικά Canadair στην Πορτογαλία – Έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φωτιές

Παρούσα η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον ευρωπαϊκό νότο που δοκιμαζεται
Ελληνικό Canadair
Ένα από τα ελληνικά Canadair που επιχειρούν στην Πορτογαλία

Στις φωτιές της Πορτογαλίας επιχειρούν από χθες Σάββατο (24.8.25) δύο ελληνικά Canadair.

Τα δύο πυροσβεστικά Canadair 415 με τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μίλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεαλ σε υψόμετρο 7000 ποδιών.

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με 4 ενεργά μέτωπα.

Ελληνικό Canadair
Ελληνικό Canadair
Φωτιά στην Πορτογαλία
Ένα από τα πολλά πύρινα μέτωπα στην Πορτογαλία

Το αίτημα της Πορτογαλίας είναι το δεύτερο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς απο χθες επιχειρούν και στην περιοχή Genestoso, Asturias της Ισπανίας, 20 Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η στιγμή που ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο οδηγείται στον εισαγγελέα - Με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο
Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί
Η στιγμή που ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας μεταφέρεται στον εισαγγελέα στον Βόλο
Λέρος: Η δημοτική βιβλιοθήκη του νησιού, ένας ζωντανός θησαυρός πολιτισμού και γνώσης
Με περισσότερους από 21.000 τίτλους και συνεχείς δραστηριότητες που απευθύνονται τόσο σε κατοίκους όσο και σε επισκέπτες, η δημοτική βιβλιοθήκη Λέρου έχει μετατραπεί σε έναν αναπόσπαστο πολιτιστικό πυρήνα του νησιού
Η δημοτική βιβλιοθήκη της Λέρου, στον Πλάτανο Λέρου
Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα – Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ στο νησί για την αντιμετώπιση του προβλήματος
Παρέμβαση εισαγγελέα διατάχθηκε μετά τις αποκαλύψεις για τις δυσλειτουργίες στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτμου – Η ΕΥΔΑΠ έστειλε ειδικό κλιμάκιο στο νησί για να επιχειρήσει την άμεση επίλυση του προβλήματος
Πάτμος 1
Newsit logo
Newsit logo