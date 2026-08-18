Δύο συλλήψεις για τις φωτιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο: 46χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και 47χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άντρα για την φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια προχώρησαν οι αρχές, ενώ συνελήφθη και ένας 46χρονος για εμπρησμό σα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 47χρονος συνελήφθη το βράδυ Τρίτης (18.08.2026) για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια στην Εύβοια. Πρόκειται για 47χρονο ημεδαπό, που εκτελούσε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρύστου.

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Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτοφώρου από στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.

Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος και στα Τρίκαλα.

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, 17 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:00 στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, συνελήφθη ημεδαπός, ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, με χρήση γυμνής φλόγας.

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Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.169.189,70 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 (89,18%) είναι από αμέλεια και οι 33 (10,82%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.