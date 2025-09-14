Δύο συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιά στην Τρίπολη

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Τρίπολη πριν από λίγα 24ωρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, δύο άτομα συνελήφθησαν και ακολούθησε αυτόφωρο ως υπαίτιοι της φωτιάς που ξέσπασε λίγο έξω απο την Τρίπολη.

Η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, από οικοπεδικό χώρο.

Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε σύλληψη δύο ατόμων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πρόκειται για έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό.

Στον αλλοδαπό, όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.856,25 ευρώ.