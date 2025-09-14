Ελλάδα

Δύο συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιά στην Τρίπολη

Στον έναν από τους δύο συλληφθέντες, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, πάνω από 1.800 ευρώ
φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Τρίπολη πριν από λίγα 24ωρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, δύο άτομα συνελήφθησαν και ακολούθησε αυτόφωρο ως υπαίτιοι της φωτιάς που ξέσπασε λίγο έξω απο την Τρίπολη.

Η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, από οικοπεδικό χώρο.

Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε σύλληψη δύο ατόμων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πρόκειται για έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό.

Στον αλλοδαπό, όπως αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.856,25 ευρώ.

Ελλάδα
