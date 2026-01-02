Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα της Παρασκευής – Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (02/01/2025) σε περιοχές της Αττικής, με απολογισμό τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σε βαριά κατάσταση.

Το πρώτο τροχαιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, κοντά στο γήπεδο της περιοχής. Δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο Γεννηματάς, όπου ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 5:30 το πρωί, σημειώθηκε δεύτερο τροχαίο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με τη Λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με συνέπεια τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού, τον οποίο οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του με την η κατάσταση του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.