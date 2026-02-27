Δυστύχημα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: 67χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα πέφτοντας από ειδικό αναβατήρα

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Παρασκευή (27.02.2026). Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση από το αεροσκάφος.

Η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες έφτασε με αεροσκάφος από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του άνδρα και τον βαρύ τραυματισμό της γυναίκας.

Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου που βρίσκεται στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο, η 67χρονη άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».