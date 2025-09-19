Ελλάδα

Έφυγε ο Αλέκος Ακριβάκης σε ηλικία 81 ετών – Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

Επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου διετέλεσε πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των θυγατρικών της εταιρειών Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική
Αλέκος Ακριβάκης
Αλέκος Ακριβάκης (αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία Αλέκος Ακριβάκης.

Ο Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, γεννήθηκε στη Θήβα, στις 14 Φεβρουαρίου 1944.

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία.

Οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου από πολύ νεαρή ηλικία, το 1965 εξέδωσε, σε ηλικία 21 ετών, την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και αργότερα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας.

Διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας για συνολικά 22 χρόνια (1981 – 1985 και 1989 – 2007).

Χρημάτισε υφυπουργός Γεωργίας (15 Σεπτεμβρίου 1995 – 22 Ιανουαρίου 1996) και υπουργός Επικρατείας (18 Ιουνίου 2003 – 10 Μαρτίου 2004).

Από το 1985 ως το 1989 ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ τον Ιανουάριο του 1987 ανέλαβε και τις θυγατρικές της εταιρείες Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα και σκότωσε 15 πρόβατα στο Αμύνταιο - «Νιώθω σαν να μπήκα στο σπίτι και μου είχαν σκοτώσει την οικογένεια»
«Η ζημιά αυτή ανέρχεται στις 6.000, το κάθε πρόβατο κοστίζει 300 με 400 ευρώ. Τώρα δεν μπορείς να αγοράζει κιόλας με την ευλογιά» λέει στο newsit.gr ο κτηνοτρόφος
Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Αμύνταιο
Χτύπησε άγρια 35χρονο στο Ηράκλειο με δρεπάνι - Στο νοσοκομείο το θύμα, συνελήφθη ο δράστης
Ο 32χρονος πρόλαβε να τραυματίσει τον άνδρα σε πρόσωπο και σώμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα
Αστυνομικός
Ένας σοβαρά τραυματίας από άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Ζακύνθου - Πετούσαν καρέκλες και τραπέζια
Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις - Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo