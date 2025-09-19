Έφυγε ο Αλέκος Ακριβάκης σε ηλικία 81 ετών – Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία Αλέκος Ακριβάκης.

Ο Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, γεννήθηκε στη Θήβα, στις 14 Φεβρουαρίου 1944.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία.

Οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου από πολύ νεαρή ηλικία, το 1965 εξέδωσε, σε ηλικία 21 ετών, την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και αργότερα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διετέλεσε βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας για συνολικά 22 χρόνια (1981 – 1985 και 1989 – 2007).

Χρημάτισε υφυπουργός Γεωργίας (15 Σεπτεμβρίου 1995 – 22 Ιανουαρίου 1996) και υπουργός Επικρατείας (18 Ιουνίου 2003 – 10 Μαρτίου 2004).

Από το 1985 ως το 1989 ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ τον Ιανουάριο του 1987 ανέλαβε και τις θυγατρικές της εταιρείες Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.