Έγκλημα στην Καλαμάτα: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε στάβλο με τραύμα από όπλο στο κεφάλι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (28.04.2026) για πτώμα που εντοπίστηκε μέσα σε στάβλο στην Καλαμάτα.

Το πτώμα του άντρα εντοπίστηκε μέσα σε στάβλο στην περιοχή της Δυτικής παραλίας στην περιοχή Μπουρνιά της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ μέχρι στιγμής το όπλο δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άντρες της ΕΛΑΣ, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ενώ παίρνουν κατάθεση και από ένα άτομο το οποίο φέρεται να είχε εργασιακές σχέσεις με το θύμα.

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα πρόκειται για 42χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φιλοξενούταν στο σπίτι ενός ομοεθνούς του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Στην περιοχή έφτασε ιατροδικαστής από την Κόρινθο προκειμένου να εξετάσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άντρα εντόπισε μια 50χρονη και ο 47χρονος σύντροφός της.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με επικρατέστερο αυτό της ανθρωποκτονίας. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.