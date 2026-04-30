Ειδικές Δυνάμεις: Εκπαίδευση με τα νέα τυφέκια υψηλής ακρίβειας της SAKO TRG-M10

Οι εικόνες από την εκπαίδευση των Αμφίβιων Καταδρομέων πάνω σε ελικόπτερο NH-90 δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη στιγμιότυπο δραστηριότητας των Ειδικών Δυνάμεων, αλλά αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μια ουσιαστική επιχειρησιακή μετάβαση, η οποία είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες μέσα από το OnAlert.

Οι Ελεύθεροι Σκοπευτές των Μονάδων της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου έχουν στα χέρια τους και ήδη έχουν κάνει τις πρώτες βολές με τα νέα τυφέκια υψηλής ακρίβειας της SAKO TRG-M10.

Έτσι επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι το πρόγραμμα έχει περάσει οριστικά από το στάδιο της σχεδίασης στο στάδιο της πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης.

Δεν πρόκειται για μια απλή αναβάθμιση οπλισμού. Η ένταξη των νέων τυφεκίων σηματοδοτεί μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται και υλοποιούν τις αποστολές τους.

Η ακρίβεια πυρός, η δυνατότητα εμπλοκής σε μεγάλες αποστάσεις, η επιβιωσιμότητα και η διακλαδική συνεργασία ενισχύονται σημαντικά, δημιουργώντας ένα νέο επίπεδο επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Κατανομή με σαφή επιχειρησιακή στόχευση

Η προμήθεια αφορά συνολικά 119 τυφέκια TRG-M10, τα οποία αποκτήθηκαν σε δύο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει 90 τυφέκια και η δεύτερη ακόμη 29. Η κατανομή τους αποτυπώνει με ακρίβεια τη δομή και τις ανάγκες των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Τα 93 τυφέκια κατευθύνονται στις Μονάδες της ΔΕΠ, ενισχύοντας το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, τη Ζ΄ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών και τα ΕΤΕΘ. Παράλληλα, 14 τυφέκια προορίζονται για τη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, ενώ 12 θα ενισχύσουν τη Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης.

Η διακλαδική αυτή διάθεση αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο. Ο Ελεύθερος Σκοπευτής αποτελεί πλέον κοινό επιχειρησιακό εργαλείο για το σύνολο των Ειδικών Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως Κλάδου. Η ενιαία φιλοσοφία χρήσης και εκπαίδευσης ενισχύει τη συνεργασία και τη συνολική αποτελεσματικότητα.

TRG-M10: Η τεχνολογία ως πολλαπλασιαστής ισχύος

Το TRG-M10 αποτελεί ένα από τα πλέον εξελιγμένα sniper systems παγκοσμίως. Η modular σχεδίασή του επιτρέπει την προσαρμογή του όπλου στις ανάγκες της αποστολής, προσφέροντας ευελιξία που μέχρι πρότινος απαιτούσε πολλαπλά διαφορετικά συστήματα.

Η δυνατότητα αλλαγής κάννης και διαμετρήματος επιτρέπει στον ίδιο σκοπευτή να επιχειρεί με διαφορετικά βαλλιστικά προφίλ. Το 0,308 Winchester προσφέρει ακρίβεια και σταθερότητα σε μεσαίες αποστάσεις, το 300 Winchester Magnum αυξημένη εμβέλεια και ενέργεια, ενώ το 0,338 Lapua Magnum επιτρέπει εμπλοκές σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, με υψηλή διατρητική ικανότητα.

Η επιλογή του κατάλληλου διαμετρήματος δεν είναι απλή διαδικασία αλλά απαιτεί κατανόηση του περιβάλλοντος, της αποστολής και των συνθηκών. Το γεγονός ότι το TRG-M10 επιτρέπει αυτή την προσαρμογή δίνει στον χειριστή ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Ακρίβεια και βαλλιστική υπεροχή

Η ακρίβεια αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του TRG-M10. Σε συνδυασμό με τα σύγχρονα σκοπευτικά και τα πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας, το σύστημα επιτρέπει την επίτευξη βολών με ελάχιστη απόκλιση ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις.

Η βαλλιστική συμπεριφορά του 0,338 Lapua Magnum προσφέρει σταθερότητα σε αποστάσεις που ξεπερνούν το ένα χιλιόμετρο, καθιστώντας το ιδανικό για επιχειρήσεις σε ανοιχτό πεδίο. Αντίστοιχα, το 0,308 παραμένει ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αστικά περιβάλλοντα, όπου η ακρίβεια και ο έλεγχος της βολής είναι κρίσιμα.

Η δυνατότητα επιλογής διαμετρήματος ανάλογα με την αποστολή επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των βαλλιστικών δυνατοτήτων του συστήματος.

Ο Ελεύθερος Σκοπευτής στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον

Ο ρόλος του ελεύθερου σκοπευτή έχει εξελιχθεί σημαντικά. Στο σύγχρονο πεδίο μάχης, ο sniper λειτουργεί ως ένας πολυδιάστατος επιχειρησιακός κόμβος.

Δεν περιορίζεται στην εκτέλεση βολών. Παρατηρεί, συλλέγει πληροφορίες, αναγνωρίζει στόχους και μεταδίδει δεδομένα που επηρεάζουν την τακτική εικόνα. Σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί το πρώτο και μοναδικό στοιχείο που έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο.

Η δυνατότητα εξουδετέρωσης στόχων υψηλής αξίας από μεγάλες αποστάσεις μειώνει την ανάγκη για μαζική εμπλοκή δυνάμεων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τον κίνδυνο.

Παράλληλα, η ψυχολογική επίδραση είναι καθοριστική. Η παρουσία ενός sniper περιορίζει τις κινήσεις του αντιπάλου και δημιουργεί αίσθημα διαρκούς απειλής.

Διδάγματα από σύγχρονες συγκρούσεις

Οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν αναδείξει τον ρόλο των ελεύθερων σκοπευτών σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν τα UAV και τα δικτυοκεντρικά συστήματα.

Η συνεργασία μεταξύ snipers και μη επανδρωμένων συστημάτων επιτρέπει τον εντοπισμό στόχων και την άμεση εμπλοκή τους. Ο sniper λειτουργεί ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου, όπου η πληροφορία και η ακρίβεια συνδυάζονται.

Τα διδάγματα αυτά έχουν ενσωματωθεί στον σχεδιασμό της ΔΕΠ, με την ένταξη σύγχρονων συστημάτων, όπως το TRG-M10.

Αιγαίο και Έβρος: Διαφορετικά πεδία με ξεχωριστές απαιτήσεις

Στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον, ο ρόλος του sniper διαφοροποιείται ανάλογα με το πεδίο.

Στο Αιγαίο, οι μικρές αποστάσεις και το νησιωτικό περιβάλλον απαιτούν ταχύτητα, ακρίβεια και ευελιξία. Ο ελεύθερος σκοπευτής μπορεί να ελέγχει κρίσιμες περιοχές και να παρέχει κάλυψη.

Στον Έβρο, το ανοιχτό πεδίο απαιτεί δυνατότητα εμπλοκής σε μεγάλες αποστάσεις. Εκεί, το 0,338 Lapua Magnum προσφέρει σαφές πλεονέκτημα.

Εκπαίδευση και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η ένταξη του TRG-M10 συνοδεύεται από εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Οι βολές που εκτελούνται περιλαμβάνουν σύνθετα σενάρια, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στον υπολογισμό βαλλιστικών παραμέτρων, στην προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ακρίβειας υπό πίεση.

Η παράδοση 473.025 φυσιγγίων υψηλής ακρίβειας εξασφαλίζει την απαραίτητη εκπαίδευση και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 6.124.360 ευρώ. Η συντήρηση στην Ελλάδα ενισχύει την αυτονομία και μειώνει την εξάρτηση από το εξωτερικό.

Από το AXMC στη νέα εποχή

Η ένταξη του TRG-M10 αποτελεί εξέλιξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων. Μέχρι σήμερα, οι Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν το εξαιρετικά αξιόπιστο AXMC της Accuracy International, ένα από τα κορυφαία τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή διεθνώς, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του σε επιχειρήσεις πραγματικού πεδίου από Μονάδες όπως οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και η βρετανική SAS.

Το AXMC παραμένει ένα «σκληρό» επιχειρησιακό εργαλείο, με εξαιρετική ακρίβεια και αντοχή σε αντίξοες συνθήκες. Ωστόσο, η σχεδίασή του, αν και επίσης modular, δεν προσφέρει στον ίδιο βαθμό ευελιξία και ταχύτητα προσαρμογής που χαρακτηρίζει το TRG-M10. Η φινλανδική πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης αλλαγής κάννης και διαμετρήματος, χωρίς τη χρήση εργαλείων και με διαδικασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και σε προωθημένες θέσεις, στοιχείο κρίσιμο για επιχειρήσεις υψηλής κινητικότητας.

Παράλληλα, το TRG-M10 εμφανίζει βελτιωμένη εργονομία, με πιο εξελιγμένο ρυθμιζόμενο κοντάκι και καλύτερη προσαρμογή στον χειριστή, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια υπό πίεση. Το σύστημα σκανδάλης και ο μηχανισμός ασφάλειας έχουν επίσης σχεδιαστεί με έμφαση στην επιχειρησιακή ταχύτητα, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια.

Σε επίπεδο βαλλιστικής αξιοποίησης, και τα δύο συστήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαμετρήματα όπως το 0,338 Lapua Magnum. Ωστόσο, η συνολική φιλοσοφία του TRG-M10 ως «multi-caliber platform» προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή αποστολής, δίνοντας στον ίδιο σκοπευτή τη δυνατότητα να μεταβεί από ρόλο overwatch σε ρόλο long range engagement με ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας.

Η ουσία δεν βρίσκεται στην «αντικατάσταση» του AXMC, αλλά στη συνδυαστική αξιοποίηση των δύο συστημάτων. Το AXMC παραμένει ένα αποδεδειγμένο, αξιόπιστο όπλο μάχης. Το TRG-M10 έρχεται να προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο προσαρμοστικότητας και τεχνολογικής υπεροχής, ενισχύοντας συνολικά την επιχειρησιακή ισχύ των ελληνικών Ειδικών Επιχειρήσεων.

Από την προμήθεια στην επιχειρησιακή πράξη

Το πρόγραμμα των νέων τυφεκίων αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα που ανέδειξε το OnAlert, καταγράφοντας τόσο τη διαδικασία επιλογής όσο και τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του. Η προσωρινή εμπλοκή με το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω τυπικής παράλειψης στη σύμβαση, προκάλεσε καθυστέρηση, χωρίς όμως να αλλάξει την ουσία του σχεδιασμού.

Με την επίλυση του ζητήματος, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού, με τη σύμβαση να ανατίθεται στην ATESE, η οποία εκπροσωπεί τη SAKO στην Ελλάδα. Τα πρώτα τυφέκια παραδόθηκαν και εντάχθηκαν άμεσα σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο δεν περιορίζεται σε θεωρητική εξοικείωση, αλλά περιλαμβάνει πλήρη επιχειρησιακά σενάρια.

Οι εικόνες από την εκπαίδευση με τα νέα τυφέκια δεν είναι απλώς εντυπωσιακές αλλά και αποκαλυπτικές. Δείχνουν ότι το νέο σύστημα βρίσκεται ήδη σε χρήση, με τα Στελέχη να αξιοποιούν τις δυνατότητές του σε πραγματικές συνθήκες.

Πηγή: OnAlert / Κώστας Σαρικάς