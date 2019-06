Ειρήνη Καλού – Δήμητρα Κοκοτίνη: Ποιες είναι οι δύο κυρίες που επιλέχθηκαν για τον Άρειο Πάγο

Φωτογραφία Αρχείου: Intime

Αυτό είναι το who is who των Ειρήνη Καλού και Δημήτρας Κοκοτίνη, που αποτελούν τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης. Προέρχονται από την επονομαζόμενη «καθήμενη» Δικαιοσύνη και τυγχάνουν κοινής αποδοχής. Οι υποθέσεις Κουφοντίνα και Βατοπαιδίου που έχουν χειριστεί μεταξύ άλλων επίσης σημαντικών. Αναλυτικά η πορεία των δύο κυριών και το παρασκήνιο.