Ειρήνη Καλού – Δήμητρα Κοκοτίνη: Πρώτη φορά γυναικεία υπόθεση ο Άρειος Πάγος!

Φωτογραφία Αρχείου: Intime

Η Ειρήνη Καλού και η Δήμητρα Κοκοτίνη ορίστηκαν στις θέσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου και της εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αντίστοιχα. Είναι η πρώτη φορά που ο Άρειος Πάγος γίνεται... γυναικεία υπόθεση. Το who is who των δύο κυριών που αναλαμβάνουν τα ηνία του ανώτερου επιπέδου της Δικαιοσύνης στη χώρα. Μονή Βατοπαιδίου και Κουφοντίνας κάποιες από τις πιο "ηχηρές" υποθέσεις που έχουν χειριστεί.