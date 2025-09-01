Ειρήνη Μουρτζούκου: Μόνο στην γιαγιά του Παναγιωτάκη θα πω τι έγινε με το παιδί, ξέρω ότι θα καταλάβει

Μήνυμα μέσα από τη φυλακή έστειλε η Ειρήνη Μουρτζούκου, μέσω της εκπομπής «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, για το θάνατο του μικρού Παναγιώτη. Η ίδια, εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν σκότωσε το μικρό αγόρι, τονίζοντας πως θα αποκαλύψει τι πραγματικά του συνέβη, μόνο στην γιαγιά του.

Η Τατιάνα Στεφανίδου, στην πρεμιέρα του «Power Talk» είχε καλεσμένη την γιαγιά του μικρού Παναγιώτη, του αγοριού που η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν σκότωσε.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η γιαγιά του στην εκπομπή, η Ειρήνη Μουρτζούκου την παίρνει καθημερινά τηλέφωνο μέσα από τη φυλακή και της ζητάει να πάει να την δει από κοντά για να της πει τι έγινε με το παιδί. Συνεχίζει μάλιστα, να την αποκαλεί «μάνα».

«Στην αρχή την έβαλα μέσα στην καρδιά μου, την έλεγα και κόρη μου. Με λέει ακόμα μάνα. Την Ειρήνη την γνωρίσαμε από μια φίλη μας. Μας έλεγε τι άτυχο παιδί είναι, πονεμένο, ένα πλασματάκι αθώο, έτσι την είδαμε τότε… Ήμουν η μάνα που δεν είχε» περιέγραψε στην εκπομπή «Power Talk» η κυρία Φωτεινή, η γιαγιά του μικρού Παναγιώτη που ακόμα ψάχνει απαντήσεις για το θάνατό του.

«Μου χρωστάει ένα γιατί. Μου είπε ότι φοβάται μήπως με πληγώσει» είπε η ίδια στην εκπομπή, για την Ειρήνη Μουρτζούκου.

«Όταν άκουσα για τις δολοφονίες των μωρών τα έχασα»

«Τα έχασα. Έκλαιγα. Πήρα τον δικηγόρο μου, άνοιξε η γη να με καταπιεί. Εκείνη την ώρα με πήρε η Ειρήνη! Μου λέει: Έλα μάνα, με πιάσανε. Προσπάθησε να μιλήσω ήρεμα. Της λέω γιατί; Δεν το πιστεύω! Λέει, μάνα πίστεψέ το, δεν το ήθελα, δαιμονίζομαι…

Ο Παναγιωτάκης ήταν υγιέστατος. Η Ειρήνη ορκίζεται ότι δεν το σκότωσε εκείνη το παιδί» περιέγραψε η γιαγιά του άτυχου παιδιού.

Μουρτζούκου: Θέλω να πω μόνο στην Φωτεινή για την Παναγιωτάκη

Σε ερώτηση για το τι έγινε με τον μικρό Παναγιώτη και γιατί η ίδια αφήνει να εννοηθεί ότι το πείραξε η μητέρα του, η Ειρήνη Μουρτζούκου απάντησε λίγο πριν την εκπομπή:

«Δε μπορώ να σας πω. Θέλω να το πω μόνο στην Φωτεινή. Ξέρω ότι θα καταλάβει. Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω. Γίνεται; Θα γυρίσω γη και ουρανό για αυτό το παιδί. Έχασα τη ζωή μου για αυτό το παιδί. Να κάνουν το σταυρό τους. Εγώ θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα για αυτό το παιδί. Ο μόνος που με καταλαβαίνει είναι η Φωτεινή».

Σε ερώτηση για το ποιος σκότωσε το παιδί, η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει: «Πάντως όχι εγώ».

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη, είπε ότι Ειρήνη Μουρτζούκου «φρόντιζε περισσότερο και από μένα το παιδί. Το μόνο που το σκέπαζε μέχρι πάνω και της έλεγα άστο, πώς θα πάρει ανάσα. Αλλά δεν είχα δει κάτι άλλο».

«Περιμένω τις απαντήσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να έρθω. Εγώ είμαι εδώ, περιμένω την απάντησή σου. Όχι μόνο σε μένα αλλά να την δώσεις και στον Παναγιώτη» είπε η κυρία Φωτεινή, απευθυνόμενη στην Ειρήνη Μουρτζούκου μέσω της εκπομπής.