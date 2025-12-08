Εκλογές δικηγόρων: Νικητής ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στην Αθήνα, ανανεώνουν θητείες Φινοκαλιώτης και Κλάππας σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Μετά από δύο γύρους και συνολικά τέσσερις ημέρες εκλογικής διαδικασίας, ο μεγάλος νικητής για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας στις εκλογές των δικηγόρων είναι ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και η παράταξη «Στην Πράξη», με ποσοστό 61,29% και 5886 ψήφους.

Ο μεγάλος αντίπαλος του Δημήτρη Αναστασόπουλου στις εκλογές των δικηγόρων, κατάφερε στο δεύτερο γύρο των εκλογών να «πάρει κεφάλι» και να επικρατήσει του ανθυποψηφίου του. Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, επικεφαλής του συνδυασμού «Με το Δικηγόρο» έλαβε 38,71% και 3717 ψήφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, υποψήφιος με το συνδυασμό του απερχόμενου σήμερα Προέδρου, Δημήτρη Βερβεσού είχε λάβει τις περισσότερες ψήφους από όλους τους υποψηφίους, περίπου 2.000, αποδεικνύοντας ότι χαίρει εκτίμησης και εμπιστοσύνης από τους συναδέλφους του και αυτό επικυρώθηκε και κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

Ο κ. Κουτσόλαμπρος έχει συνδέσει το όνομά του με τα ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων, ενώ ο αντίπαλός του Δημήτρης Αναστασόπουλος εξειδικεύεται στο δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου. Αυτή ήταν η τρίτη εκλογική αναμέτρηση, κατά την οποία ο κ. Αναστασόπουλος προσπάθησε να κερδίσει την Προεδρία του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.

Μικρότερη συμμετοχή

Σε επανάληψη της κατάστασης που παρατηρήθηκε και στις προηγούμενες εκλογές για τον ΔΣΑ το 2021, υπήρξε μικρότερη συμμετοχή στο β’ γύρο, καθώς από τους 24.699 εγγεγραμμένους δικηγόρους, ψήφισαν 10.030 δικηγόροι, ενώ στον πρώτο γύρο της προηγούμενης εβδομάδας είχαν ψηφίσει 13.818 δικηγόροι για την ανάδειξη νέου Προεδρείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, στον β’ γύρο του 2021, είχαν ψηφίσει 8.084 δικηγόροι Αθήνας (συμμετοχή 34.55%), αριθμός που σήμερα ξεπεράστηκε.

Αποτελέσματα σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Νικητής για την Προεδρία του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ανανεώνοντας τη θητεία του για άλλα 4 χρόνια, με 54,27% έναντι της Μαρούσας Πρωτοπαπαδάκη με 45,73%, ενώ στον Πειραιά… περίπατο έκανε ο επίσης νυν Πρόεδρος, Ηλίας Κλάππας με 68,05% έναντι του Πολυχρόνη Περιβολάρη με ποσοστό 31,95%.

Το μήνυμα Ανδρέα Κουτσόλαμπρου

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια νίκη όλων των δικηγόρων. Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ενότητα, συνεργασία και συστηματική δουλειά.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση, κάθε διαχωριστική γραμμή, κάθε τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου.

Προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, αλλά, με μία κοινή επιδίωξη: Έναν ΔΣΑ που να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου.

Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο.

Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο προέρχονται. Δεσμεύομαι ότι κανένας δεν θα μένει μόνος. Όσα είπα προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο.

Ξεκινάμε μαζί μια νέα σελίδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για τη δικηγορία, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, τους συναδέλφους μας. Σας ευχαριστώ και πάλι».

Το μήνυμα του Δημήτρη Αναστασόπουλου

«Αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια, να μας λένε για αλλαγή.

Δεν κερδίσαμε τον εκλογικό μας στόχο, του σήμερα. Αλλά οπωσδήποτε κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή – και υπηρέτησε πάντα η παράταξή μας. Δείξαμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και να τους διαβεβαιώσω ότι μας οπλίζουν με μια ισχυρή εντολή την οποία θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο.

Η παράταξή μας έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο για τα συμφέροντα του Δικηγορικού Σώματος.

Ο ίδιος, εγκαταλείποντας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες, δεν μπορώ να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα έντεκα χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική.

Ο αγώνας αυτός δεν τερματίζεται ποτέ. Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα. Δεν άλλαξε σε τίποτε, το ξέρουν αυτό καλά φίλοι κι αντίπαλοι, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Με έκανε καλύτερο δικηγόρο και καλύτερο άνθρωπο».