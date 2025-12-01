Εκλογές δικηγόρων: Πρωτιά Αναστασόπουλου, θρίλερ για τη δεύτερη θέση στην Αθήνα – Οι πρώτες δηλώσεις του

«Κλείδωσε» η πρωτιά για την Προεδρία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τον α’ γύρο. Μετά από διήμερη ψηφοφορία, πρώτος κόβει το «νήμα» ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με 22,49% και 3015 ψήφους.

Δεύτερος μετά από ένα θρίλερ ωρών κατά τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), κατετάγη ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 18,84% και 2526 ψήφους, αφήνοντας στην τρίτη θέση με μικρή διαφορά τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο και ποσοστό 15,42%.

Ακολουθούν:

Θανάσης Καμπαγιάννης με 14,59% και 1956 ψήφους

Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 13,44% και 1801 ψήφους

Θωμάς Καμενόπουλος με 7,46% και 1000 ψήφους

Αντώνης Αντανασιώτης 4,23% και 567 ψήφους και

τελευταίος ο Θέμης Σοφός με 3,53% και 473 ψήφους.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, στις πρώτες δηλώσεις του μετά τα αποτελέσματα, τόνισε ότι «οι δικηγόροι της Αθήνας κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για αλλαγή. Για αλλαγή σελίδας στον ΔΣΑ, για ένα νέο παράδειγμα στην εκπροσώπηση μας, που θα χτίζει πάνω σε ό,τι καλό έχει γίνει μέχρι τώρα και θα μας πάει ένα βήμα μπροστά».

Και συμπλήρωσε: «Το ευχαριστώ είναι λίγο για τους χιλιάδες συναδέλφους που τίμησαν τους συνδυασμούς και εμένα προσωπικά με την προτίμησή τους, δίνοντάς μας μια ισχυρή πλειοψηφία και μια άνετη πρώτη θέση. Τους διαβεβαιώνω ότι θα πράξω κάθετι δυνατό για να τιμήσουμε στο έπακρο την εμφατική εμπιστοσύνη τους».

Πρώτος με διαφορά στον πρώτο γύρο των αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναδείχθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος Δημήτρης Αναστασόπουλος, συγκεντρώνοντας ποσοστό 23% και 3015 ψήφους. Σημειώνοντας μάλιστα σημαντική άνοδο από τις εκλογές του 2021, όταν και πάλι ως υποψήφιος πρόεδρος είχε καταταγεί δεύτερος στον πρώτο γύρο.

Στις εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ψήφισαν 13818 δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 55,95. Στον δεύτερο γύρο, που θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, θα αναμετρηθούν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσολαμπρος.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι δικηγόροι της Αθήνας κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για αλλαγή. Για αλλαγή σελίδας στον ΔΣΑ, για αλλαγή παραδείγματος στην εκπροσώπηση μας. Το ευχαριστώ είναι λίγο για τους χιλιάδες συναδέλφους που τίμησαν τους συνδυασμούς και εμένα προσωπικά με την προτίμησή τους, δίνοντάς μας μια ισχυρή πλειοψηφία και μια άνετη πρώτη θέση. Τους διαβεβαιώνω ότι θα πράξω κάθετι δυνατό για να τιμήσουμε στο έπακρο την εμφατική εμπιστοσύνη τους.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος ευχαρίστησε επίσης κάθε δικηγόρο της Αθήνας που προσήλθε στην κάλπη, τονίζοντας «ότι η συμμετοχή αυτή στέλνει, και στην πολιτεία και στην κοινωνία, ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα παρουσίας και πάνω από όλα ενότητας των δικηγόρων, δείχνοντας ότι την επόμενη ημέρα θα είναι αδιάσπαστοι».

Και προσέθεσε: «Οφείλω ακόμη να ευχαριστήσω και τους ανθυποψηφίους μου, γιατί νομίζω ότι καταφέραμε να αντιπαρατεθούμε με μετριοπάθεια και καταλλαγή, διδάσκοντας πολιτικό πολιτισμό. Και να τους συγχαρώ για τον αγώνα τους, διαβεβαιώνοντας τους ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία τους και στην ομοψυχία στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ έστειλε, κλείνοντας τη δήλωσή του, μήνυμα μαζικής συμμετοχής και στον δεύτερο γύρο: «Έγινε το πρώτο βήμα, μένει ένα ακόμη. Καλώ όλες και όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν μαζικά και στις κάλπες της επόμενης Κυριακής. Και τους καλώ να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε αναλάβει, επιλέγοντας όχι μόνο εμένα προσωπικά ως πρόεδρο, αλλά το πρόγραμμα που έχουμε προτάξει. Με αυτό κατήλθα στις αρχαιρεσίες, αυτό θα εφαρμόσω στην πράξη. Μακριά από τεχνητές διαιρέσεις, τους καλώ να με στηρίξουν για να βάλουμε όλοι μαζί τη δικηγορία όχι στην επόμενη τετραετία, αλλά στην επόμενη δεκαετία. Δεν περισσεύει κανείς και δεν θα μείνει πίσω κανείς. Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή στον ΔΣΑ, για τη δικηγορία που οραματιζόμαστε και που αξίζουμε, για τη δικηγορία που έχει ανάγκη ο τόπος και ο πολίτης.

Η «ακτινογραφία» της κάλπης

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στηρίζεται από τη γαλάζια παράταξη, ενώ οι ανθυποψήφιοί του που τερμάτισαν δεύτερος και τρίτος, αντίστοιχα, υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος υπήρξε στενός συνεργάτης του απερχόμενου προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού, που μετά από δύο θητείες στο τιμόνι του ΔΣΑ δεν είχε το δικαίωμα επανεκλογής, ενώ ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος είναι γνωστό ότι είναι στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τον Δημήτρη Αναστασόπουλο είναι η τρίτη διαδοχική διεκδίκηση της Προεδρίας του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας ψήφισαν 13.835 δικηγόροι από τους συνολικά 24.694 εγγεγραμμένους. Στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχαν ψηφίσει για τον ΔΣΑ 12.788 δικηγόροι εκ των 23.397 εγγεγραμμένων. Η αποχή το 2021 ήταν 45,34%, ενώ φέτος υπολογίζεται στο 43,97%.

Πρωτιά Η. Κλάππα στον Πειραιά

Το δικηγορικό δίδυμο που θα αναμετρηθεί στο β’ γύρο των εκλογών της επόμενης Κυριακής στον Πειραιά είναι ο Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης.

Πρώτος αναδείχθηκε ο Ηλίας Κλάππας με ποσοστό 48,38% και 657 ψήφους, πλησιάζοντας αλλά χωρίς να ξεπεράσει το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Πολυχρόνης Περιβολάρης με 24,37% και 331 ψήφους.

Στη Θεσσαλονίκη την πρωτιά στον πρώτο γύρο εξασφάλισε ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης με 29,94% και 479 ψήφους, έναντι της Μαρίας Πρωτοπαπαδάκη με 17,56% και 281 ψήφους.

Υπενθυμίζεται ότι επαναληπτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε δικηγορικούς συλλόγους 12 περιοχών της χώρας, ανάμεσα στις οποίες είναι βεβαίως η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.

Σε μήνυμά του ο ένας εκ των δύο διεκδικητών της Προεδρίας του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και ζήτησε εκ νέου την ψήφο τους στο δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου.

Η δήλωση Α. Κουτσόλαμπρου:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Με τη δύναμή σας περάσαμε στον τελικό γύρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί και πρέπει να είναι ζωντανός, διεκδικητικός και ουσιαστικός.

Η συμμετοχή σας απέδειξε ότι υπάρχει θέληση για έναν Σύλλογο πραγματικά ανεξάρτητο, που στέκεται δίπλα στους δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη, μακριά από εξουσίες και κομματικές εξαρτήσεις. Δώσαμε έναν αγώνα χωρίς υψηλές δαπάνες, χωρίς αφίσες, μαζικά τηλεφωνήματα ή μηνύματα στα κινητά· έναν αγώνα που οι δικηγόροι επιδοκίμασαν. Αυτό το ήθος μας χαρακτήρισε και θα μας χαρακτηρίζει σε κάθε μας βήμα.

Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με διαφάνεια, τόλμη και αποφασιστικότητα. Την επόμενη Κυριακή δεν ψηφίζουμε απλώς· επιλέγουμε το μέλλον του Συλλόγου μας. Επιλέγουμε έναν ΔΣΑ που εξελίσσεται, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του και παραμένει ανεξάρτητος, δυναμικός και παρεμβατικός απέναντι στις προκλήσεις.

Η απόφαση είναι στα χέρια όλων μας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τον ΔΣΑ ισχυρό, μαχητικό και πρωταγωνιστή. Για το παρόν. Για το μέλλον. Για όλους».