Εκλογή Μάριου Καλέα στην προεδρία του EUAA – Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο για το άσυλο

Ο Μάριος Καλέας, Διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, τιμήθηκε με την ομόφωνη εκλογή του ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του EUAA (Ευρωπαϊκή Ένωση για το Άσυλο), εξέλιξη σημαντική για την Ελλάδα.

Με αφορμή την εκλογή του, ο Διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας, δήλωσε:

«Δεν πρόκειται για προσωπική επιτυχία. Τα Κράτη Μέλη ψήφισαν στο πρόσωπό μου και επιβράβευσαν την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητά της.

Τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική ηγεσία όλων αυτών των ετών και κυρίως στους απλούς υπαλλήλους του πεδίου που “έβαλαν πλάτη” ώστε η χώρα να εξέλθει από την περίοδο αμφισβήτησης και ανυποληψίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην “αρχιτέκτονα” του ελληνικού συστήματος ασύλου, πρώτη χρονικά Διοικήτρια της Υπηρεσίας και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EUAA (πρώην EASO), κα Μαρία Σταυροπούλου.

Η δουλειά, ωστόσο, που μας περιμένει — τόσο ως κράτος μέλος πρώτης γραμμής όσο και συλλογικά ως EUAA — ενόψει της πλήρους εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, ιδίως εν μέσω της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Οι προκλήσεις θα είναι μεγάλες και οφείλουμε να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για τη διαχείρισή τους.»