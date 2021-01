Εκπτώσεις: «Παγωμένη» πρεμιέρα – Δραματικοί τόνοι από τον εμπορικό κόσμο

Θεσμικοί εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου μιλούν στο newsit.gr για το στοίχημα με τις εκπτώσεις που μοιάζει να χάνεται οριστικά, για την αναπόφευκτη σύγκριση με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, αλλά και για το τι ζητούν από την κυβέρνηση τώρα.

«Εκπτώσεις με κλειστά καταστήματα δεν νοούνται» λέει στο newsit.gr ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ) περιγράφοντας τη μεγάλη αγωνία που φουντώνει στον κλάδο των εμπόρων. Όπως σπεύδει να εξηγήσει, αυτό που ξεκίνησε σήμερα δεν είναι «πραγματικές εκπτώσεις» αλλά οι διαδικτυακές εκπτώσεις οι οποίες όμως αντιπροσωπεύουν μόνο το 17% των παιχτών της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ίδιο, οι καθυστερήσεις παράδοσης εκ μέρους των εταιρειών ταχυμεταφορών και τον κούριερ συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά μεγάλες. Όπως εξηγεί: «Τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα έρχονται ήδη από την προερταστική περίοδο. Αυτή τη φορά οι χειμερινές εκπτώσεις χάνονται για τους εμπόρους οριστικά.

Αν τα καταστήματα ήταν ανοιχτά έστω με το click away θα μπορούσαμε να κάνουμε το 1/3 του τζίρου που σημειωνόταν την προ κορονοϊού εποχή. Πρόκειται για ένα δίμηνο νευραλγικής σημασίας για τους επιχειρηματίες και ειδικά για αυτούς της ένδυσης και υπόδησης. Σκεφτείτε μόνο ότι το 70% των εκπτώσεων αφορά σε αυτή την κατηγορία.

Αυτή τη στιγμή, χάνεται η ευκαιρία να ξεπουλήσουν οι καταστηματάρχες ο, τι αγόρασαν τον Σεπτέμβριο, ξεχρεώνοντας έτσι τουλάχιστον τους προμηθευτές τους. Μέσα στις γιορτές είχαμε 35.000 παραλαβές click away ημερησίως, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, από το click away κι αντί να πάμε στο click in shop πήγαμε στο….click in stop».

Στο ερώτημα του τι θεωρεί ο ίδιος για το ενδεχόμενο παράτασης των εκπτώσεων, o κ.Κορκίδης λέει ότι πρόκειται για ….δώρον άδωρον, μιας και τα χειμερινά είδη μπορούν να πουληθούν μέχρι το πολύ τέλος Φεβρουαρίου.

Τα νέα μέτρα

Όσο για τα μέτρα ενίσχυσης για τα οποία προετοίμασε σήμερα τον εμπορικό κόσμο ο Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον κ.Κορκίδη, αυτά θα δώσουν μια μικρή ανάσα στους εμπόρους αλλά στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουν αποφασιστεί πολύ νωρίτερα.

«Πάμε για τις 18 Ιανουαρίου αλλά και με αυτή την ημερομηνία να θεωρείται αβέβαιη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που απαιτούν οι έμποροι είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική από την κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα για να ισορροπήσει και η κατάσταση» καταλήγει ο κ.Κορκίδης.

«Θέλουμε να καθίσουμε κι εμείς στο τραπέζι των αποφάσεων» λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

«Η συγκεκριμένη δίμηνη εκπτωτική περίοδος ισοδυναμεί για τους εμπόρους με 5 δις τζίρου» λέει με τη σειρά του στο newsit.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης.

Όπως μάλιστα εξήγησε ο ίδιος, είναι και το καταναλωτικό κοινό που είναι εξίσου κουρασμένο από αυτή τη μέθοδο «ακορντεόν» της αγοράς, δεδομένου ότι εδώ και καιρό έχει σχεδόν αποκλειστεί από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, τα οποία απαγορεύεται να πωλούνται στα super market και πολύ δύσκολα (λόγω μεγάλων καθυστερήσεων αλλά και έλλειψης σχετικών e- shop) φτάνουν στα χέρια των αγοραστών.

Πάντως, σε επιστολή που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ο κ. Καφούνης εκτός από τη νύξη που κάνει στο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων αλλά όχι και της εμπορικής αγοράς σημειώνει τα εξής: «Διεκδικούμε πλέον την ισότιμη συμμετοχή μας στο τραπέζι της διαμόρφωσης των προτάσεων, όπου φυσικά η ευθύνη των τελικών αποφάσεων αφορά αποκλειστικά στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Κατόπιν σημερινής επικοινωνίας μου με υγειονομικούς επιστήμονες, μηχανικούς μοντέλων πρόβλεψης και άλλους σημαντικούς παράγοντες, που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο, καταθέτουμε την κάτωθι ολοκληρωμένη πρόταση, που- εφόσον μας ζητηθεί- μπορούμε με επιστημονική τεκμηρίωση να υποστηρίξουμε:

Επαναλειτουργία της αγοράς με “click away” την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, ώστε να εκκινήσει η εκπτωτική περίοδος και να εκτελεστούν οι ήδη ληφθείσες παραγγελίες.

Διεύρυνση λειτουργίας με την μέθοδο “click in shop” από Δευτέρα 18-1-2021, αρχικά με αυστηρή αναλογία πελατών ανά τετραγωνικό μέτρο και διεύρυνση ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Προφανώς με αυστηρή εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, χρήση αντισηπτικών στην είσοδο, στο ταμείο και στους χώρους δοκιμών».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωγιάδης δήλωσε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες των εμπόρων καθώς: «δεν είναι ανοιχτές οι δραστηριότητές τους στις εκπτώσεις» ωστόσο εξήγησε ότι «η κυβέρνηση θα το διορθώσει».

Γιατί οι έμποροι επείγονται να ενεργοποιηθεί το click in shop

Τέλος, ο Νίκος Κογιουμτσής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, μας είπε πως αυτή τη στιγμή μόνο οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς- πολυκαταστήματα, μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών κτλ- έχουν μπει δειλά σε λογική εκπτώσεων και μάλιστα δειλά γιατί φοβούνται τα αντανακλαστικά των εταιρειών κούριερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα αντανακλαστικά ήταν και παραμένουν πολύ πεσμένα. Όπως εξηγεί πάντως, αυτό που πραγματικά φαίνεται τώρα ως καλύτερη λύση για τους εμπόρους είναι το click in shop γιατί θα συμπεριλάβει όλους αυτούς τους εμπόρους που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα και παράλληλα θα δώσουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να κοιτάει και να διαλέγει από κοντά τα διαθέσιμα είδη και να είναι πιο αποφασιστικός στις αγορές του.

Σημειώνεται πάντως εδώ, ως σύμφωνα με τα όσα ακούγονται για την ώρα οι προθέσεις των αρμόδιων δεν είναι να ενεργοποιηθεί εκ νέου η αγορά με τη μέθοδο του click in shop αλλά με αυτή του click away.

Όσο για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανακούφιση των εμπόρων, σύμφωνα με τον κ.Κογιουμτσή είναι πολύ σημαντικό να δοθούν 75 τουλάχιστον ημέρες παράταση για τις επιταγές που η πληρωμή τους πρέπει να εκτελεστεί Ιανουάριο και Φεβρουάριο. «Οι έμποροι έχουν φορτωθεί εμπορεύματα και την ίδια στιγμή οι τράπεζες τους ‘κυνηγάνε’ και σε πολλές περιπτώσεις προχωρούν και σε σφράγισμα επιταγών».

Ρεπορτάζ: Δήμητρα Τριανταφύλλου

Φωτογραφίες αρχείου: Intime.