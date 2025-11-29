Ελλάδα

Έκρυψαν 47 κιλά κάνναβης μέσα στο αυτοκίνητο – Ήταν σε κρύπτη στο πορτμπαγκάζ

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τα ναρκωτικά μέσα στην κρύπτη
ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.
Ο λόγος για έναν άνδρα και μία γυναίκα που συνελήφθησαν το πρωί του Σάββατο (29/11/25) στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες και εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην Ηγουμενίτσα, μέσα σε αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 46 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 47 κιλών και 550 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και τώρα οι δύο κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

