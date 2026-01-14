Συμβαίνει τώρα:
Εξαφάνιση 13χρονου στα Πατήσια – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι σκούρου χρώματος, μπουφάν μαύρο, μαύρα παπούτσια και κρατούσε μπορντό τσάντα
Εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια

Την εξαφάνιση του Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ) 13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, γνωστοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τετάρτη (14.01.2026).

Για την εξαφάνιση του 13χρονου το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι στις 13 Ιανουαρίου στις ώρα περίπου 2 το μεσημέρι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων, χάθηκαν τα ίχνη του Αχμέντ Ελσέφι, από την Αίγυπτο.

Ο Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ) έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι σκούρου χρώματος, μπουφάν μαύρο, μαύρα παπούτσια και κρατούσε μπορντό τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

