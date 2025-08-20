Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρχών στην Πατρα μετά την εξαφάνιση της Λουκίας Ιωάννας Γ., 16 ετών, όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το πρωί της Τετάρτης (20.8.2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» η 16χρονη εξαφανίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Αυγούστου από χώρο παιδικής προστασίας στην Πάτρα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λουκία Ιωάννα Γ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,60 και ζυγίζει 50 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.