Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιο δημοφιλή
1
2
3
Μη χάσετε
1
3
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στον συντονισμό των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική και την Πρέβεζα,...
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια του 40χρονου και της 35χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ.
11.500 καταγγελίες «MyCoast» για παραβάσεις στις παραλίες - «Πρωταθλήτριες» Χαλκιδική και ανατολική Αττική
Κατάληψη από ξαπλώστρες beach bar, απουσία ναυαγοσωστών και έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ, οι 3 κυριότεροι λόγοι που οι πολίτες προχωρούν σε καταγγελίες
Η Παρασκευή η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - «Βουτιά» της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε συναγερμό για εκδήλωση φωτιάς σήμερα
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία με τα 3 θύματα - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»
«Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι», συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Σήμερα, Τετάρτη (20.8.2025) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου,...
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ
Στο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα ΙΧ επιβατικό όχημα και μία μηχανή