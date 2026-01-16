Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: «Ήθελε να φύγει με την μητέρα της» – Η αφαίρεση επιμέλειας και η συμπεριφορά του πατέρα

Νέα στοιχεία έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, έπειτα από ένα καλοστημένο σχέδιο διαφυγής από την Πάτρα όπου διέμεναν οι γονείς της.

Πυρετωδώς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της Λόρα Λομτέφ, της οποίας τα ίχνη είναι σε αναζήτηση για 9η μέρα σήμερα (16.01.2026). Η ανήλικη είχε ξεκινήσει από το σπίτι των γονιών της στο Ρίο της Πάτρας για το σχολείο, ωστόσο, όπως αποδείχτηκε το πλάνο της ήταν να φύγει από την πόλη με ταξί και να μεταφερθεί στην Αθήνα, στου Ζωγράφου όπου εθεάθη για τελευταία φορά.

Άφαντη παραμένει από τότε η 16χρονη, με την αστυνομία να την αναζητά σε όλη την Αθήνα, ενώ έχουν ζητηθεί και ονόματα επιβατών σε αεροδρόμια, σταθμούς ΚΤΕΛ και λεωφορείων, προκειμένου να δουν αν η Λόρα ταξίδεψε εκτός χώρας από τις 8 Ιανουαρίου και μετά.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, η 16χρονη φέρεται να έχει ήδη επιχειρήσει ή να αποσκοπεί στο να επιστρέψει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, τη γενέτειρά της. Γείτονες, συμμαθητές και φίλοι της Λόρα έχουν αναφέρει ότι το κορίτσι είχε παράπονα από τον πατέρα της, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ήταν πολύ αυστηρός και αυταρχικός.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η Λόρα να κατάφερε να φύγει με πλαστά έγγραφα από τη χώρα το αργότερο μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το πιθανότερο σενάριο που δίνει η αστυνομία είναι η μεταφορά από Ελλάδα στην Γερμανία μέσω λεωφορείων που αναχωρούν από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Έτσι, επικρατεί το σενάριο η 16χρονη να επέλεξε αυτόν το σχετικά πιο εύκολο τρόπο για να φύγει.

Ήθελε να φύγει μαζί με τη μητέρα της

Την ίδια ώρα μια νέα αποκάλυψε έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με την μητέρα της.

Οι αρχές πήραν καταθέσεις από τους γονείς της ανήλικης, προκειμένου να βρουν απαντήσεις στα όσα είχε ισχυριστεί η ίδια στον κύκλο της. Μαρτυρίες είχαν αναφέρει πως ο πατέρας της ήταν πιεστικός απέναντι στην κόρη του και της μιλούσε με έντονο και αυστηρό τρόπο αναφορικά με τι φορούσε, με το πώς επέλεγε να βαφτεί, καθώς και με το που θα βγει.

Ο πατέρας της 16χρονης είπε σε κατάθεσή του ότι έκανε έλεγχο στην κόρη του, χωρίς να αφήσει να εννοηθεί ότι είναι αυστηρός. Μάλιστα, ανέφερε ότι φοβάται μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια της Λόρα και στην Ελλάδα, πράγμα που οδήγησε και περαιτέρω έρευνα των αρχών. Από αυτήν, προέκυψε ότι όταν έμενε η οικογένεια στην Γερμανία, ένας γείτονάς τους είχε κάνει καταγγελία για λεκτική βία του πατέρα σε βάρος της 16χρονης με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η επιμέλεια για μερικές μέρες. Αυτός ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που τον ώθησαν να φύγει από την Γερμανία.

Παράλληλα σύμφωνα με την μητέρα και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν, ότι η 16χρονη είχε πει ότι μαζί με την μητέρα της ήθελαν να φύγουν από το σπίτι λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα. Η μητέρα, μάλιστα είχε κληθεί στο σχολείο λόγω προβλημάτων προσαρμογής της 16χρονης με την ελληνική γλώσσα, όπου η ίδια η μητέρα εξέφρασε τον προβληματισμό της σε έναν εκπαιδευτικό, λέγοντάς του ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι.

«Του ζήτησε να πάει κομμωτήριο και την κούρεψε ο ίδιος»

Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό είχε σημειωθεί πριν μερικά χρόνια, για το οποίο υπάρχουν όχι μόνο μαρτυρίες συμμαθητών και φίλων της Λόρα αλλά και από φωτογραφίες, στην οποία πόζαρε η ανήλικη. Ο λόγος για τα εμφανώς κοντά μαλλιά της 16χρονης, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη, τα οποία όπως η ίδια αποκάλυψε στον κύκλο της, ο πατέρας της ήταν εκείνος που την κούρεψε.

Στις εικόνες από το ταξίδι, η Λόρα έχει πολύ κοντά μαλλιά, ενώ η έκφρασή της είναι πολύ μουντή και σκυθρωπή. Η 16χρονη μάλιστα, φαίνεται ότι με καπέλα και μπαντάνες προσπαθούσε να κρύψει τα κουρεμένα μαλλιά της.

Συμμαθήτριά της που επικοινώνησε με το Live News, αποκάλυψε ότι η Λόρα τότε είχε ζητήσει από τον πατέρα της να την αφήσει να πάει στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να της κόψει τα μαλλιά.

«Η μητέρα της ήταν πολύ ουδέτερη, γενικά δεν την πρόσεχαν πολύ, φορούσε τα ίδια ρούχα ανά 2 μέρες και χρωστούσε λεφτά κυλικείο. Είχαμε πάει εκδρομή στο Ναύπλιο και δεν είχε λεφτά να πάρει φαγητό, είχαμε μοιραστεί κάτι μαζί. Μια μέρα απλά ήρθε η μητέρα της στο σχολείο και της έδωσε 20 ευρώ να ξεχρεώσει τα μισά στο κυλικείο», είπε φίλη και συμμαθήτρια της Λόρα.

Από την πλευρά της, γειτόνισσα της οικογένειας είπε: «Είχα επαφή με τους γονείς, γελούσαν, δεν ήταν “ανάποδοι”. Ο πατέρας ήταν ανοιχτός χαρακτήρας, η μητέρα κλειστός. Στη γειτονιά δεν έβγαιναν, πήγαιναν στην θάλασσα και σε μαγαζιά. Συγγενείς μου είδε ένα αυτοκίνητο που ήρθε χτες και αυτοί έφυγαν με μια βαλιστούλα».

Το παρελθόν του πατέρα

Αποκαλυπτικά είναι ωστόσο και τα στοιχεία που είχε εκμυστηρευτεί η 16χρονη Λόρα σε συμμαθήτρια της για τους λόγους που η οικογένεια έφυγε από την Γερμανία και μετακόμισε στην Πάτρα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: ‘’Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε», περιέγραψε φίλη της 16χρονης.

Αυτή ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο πατέρας της 16χρονης αποφάσισε να ζήσει σε άλλη χώρα. Για την ακρίβεια αυτή ήταν η τρίτη φορά για τον 65χρονο Ουκρανό γιατρό που έφυγε από την Οδησσό στα τέλη του ‘80, πήγε ως μετανάστης στη Γερμανία και έζησε εκεί για 3 δεκαετίες.

Με την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, ο τότε 30χρονος πατέρας της Λόρα που εργαζόταν ως στρατιωτικός γιατρός στην Οδησσό, έχασε τη δουλειά του. Αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στο Αμβούργο και να βρει στέγη σε ένα σπίτι αιτούντων άσυλο. Εκεί, λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε ο ετεροθαλής αδελφός της Λόρα, που σήμερα είναι 37 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, το 1995, με τη βοήθεια συναδέλφου του γιατρού, η οικογένεια μετακομίζει στο Γκρόχανσντορφ. Ο Βλαντιμίρ Λόμτεβ βρίσκει ξανά δουλειά, πρώτα ως χειροπράκτης, στη συνέχεια στην υπηρεσία αιμοδοσίας του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού και έπειτα σε μία ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρων στο Αμβούργο.

Τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία ήταν δύσκολα. Η σύζυγός του εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και εκείνος ως χειροπράκτης. Μέχρι να πολιτογραφηθεί δεν μπορούσε να εξασκήσει το επάγγελμα του γιατρού.

Το 2000, μετά από 11 χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποκτήσει την ιθαγένεια, με μία γερμανική εφημερίδα τότε να έχει εκτενές ρεπορτάζ για την ιστορία του γιατρού από την Οδησσό.

«24 Φεβρουαρίου 2000, περιμένοντας το νέο διαβατήριο. Μεταξύ των πρώτων που υπέβαλαν αίτηση για γερμανικά διαβατήρια είναι ο Δρ. Βλαντιμίρ Λόμτεβ, η σύζυγός του και ο 11χρονος γιος τους. ‘Νιώθουμε σαν στο σπίτι μας εδώ. Θέλουμε μία φυσιολογική ζωή όπως οι άλλοι Γερμανοί, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις’ είπε ο Ουκρανός γιατρός που ήρθε στη Γερμανία τη δεκαετία του ‘80».

Την επόμενη δεκαετία, ως μέλος πια του ιατρικού συλλόγου, άρχισε να εξασκεί ξανά το επάγγελμα του γιατρού. Το 2009, με τη δεύτερη σύζυγό του, απέκτησαν τη Λόρα. Τα ετεροθαλή αδέλφια όμως δεν είχαν καμία επικοινωνία μεταξύ τους, με μαρτυρίες να έχουν αναφέρει πως η Λόρα έμαθε ότι είχε μεγάλο αδελφό πολλά χρόνια αργότερα.

«Μου είχε πει ότι είχαν αρκετά χρόνια διαφορά αλλά δεν είχαν επαφές, κάτι τέτοιο», είπε φίλη της 16χρονης. Και ο αδελφός της ανέφερε στις ελληνικές Αρχές πως δεν έχει καμία επαφή μαζί της, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την σχέση με τον πατέρα του.

Αν και είχε μοχθήσει τόσο για τη ζωή που είχε φτιάξει στη Γερμανία, μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, άγνωστο γιατί, ο πατέρας της 16χρονης αποφάσισε να αρχίσει και πάλι από το μηδέν.

Πήρε τη σύζυγο και την τότε 13χρονη κόρη τους και μετακόμισαν στην Ελλάδα. Όχι στην πρωτεύουσα όπως θα περίμενε κανείς, αλλά σε μία απομονωμένη γειτονιά του Ρίου.

Σχετικά με την αγορά του σπιτιού στο Ρίο, μάρτυρας ανέφερε: «Ο πατέρας της Λόρα μιλούσε μόνο Γερμανικά, για αυτό όλη η αγοροπωλησία έγινε μέσω μεσίτριας και δικηγόρου. Η επαφή του άνδρα με τον ιδιοκτήτη ήταν τυπική λόγω της δυσκολίας στην επικοινωνία. Στον ιδιοκτήτη έκανε μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που δεν μιλάει ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά, έφυγε από τη Γερμανία και πήγε στο Ακταίο του Ρίου και όχι ας πούμε στην Αθήνα.

Μάλλον τον άνθρωπο τον ενδιέφερε να πάει να μείνει σε ένα πιο καλό κλίμα, γιατί το σπίτι είναι δίπλα στη θάλασσα με μεγάλο κήπο. Φαινόταν ότι ήθελε ένα σπίτι μέσα στη φύση. Βρήκε το σπίτι μόνος του μέσω του Google και πήγε μόνος του, μαζί με έναν μεταφραστή και χτύπησε την πόρτα του ιδιοκτήτη για να δηλώσει ενδιαφέρον».