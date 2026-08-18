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Εξαφάνιση 16χρονου στον Κολωνό – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε
Εξαφάνιση 16χρονου στον Κολωνό
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Συναγερμός σήμανε την Τρίτη 18 Αυγούστου στον Κολωνό για την εξαφάνιση του Χρήστου Γ., 16 ετών. Σχετική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 16χρονου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρήστος Γ. εξαφανίστηκε πρωινές ώρες της 18ης Αυγούστου.

Έχει ύψος 1,82 μ., βάρος 80 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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