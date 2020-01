Εξαφάνιση 23χρονου από την Νίκαια! Έκκληση του Χαμόγελου του Παιδιού

Φωτογραφία από: Facebook / Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child

Μια ακόμη εξαφάνιση έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, με το Χαμόγελο του Παιδιού να δίνει στην δημοσιότητα την φωτογραφία και τα στοιχεία του 23χρονου άνδρα.