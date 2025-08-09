Εξαφάνιση 25χρονου στους Αγίους Θεοδώρους – Έρευνες από αστυνομία και ΕΜΑΚ

Αγνοούμενος από το βράδυ της 8ης Αυγούστου είναι ένα 25χρονος στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Σε εξέλιξη έρευνες από το Σάββατο (09.08.2025) για τον εντοπισμό του νεαρού, η εξαφάνιση του οποίου σήμανε συναγερμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agioitheodoroi.com, η εξαφάνιση δηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025) όταν χάθηκαν τα ίχνη του 25χρονου, ο οποίος κατοικεί στους Αγίους Θεοδώρους στην περιοχή Μασιάρι.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού παίρνουν μέρος δυνάμεις του Α.Τ Αγίων Θεοδώρων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ο σύλλογος προστασίας του δάσους «Οι Άγιοι Θεόδωροι», drone της αστυνομίας, η ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος Κ19.