Εξαφάνιση 28χρονης στο Αιγάλεω – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της Ευαγγελίας Μυλωνάκη – Σαράκα 28 ετών από το Αιγάλεω. Όπως ανακοινώθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το απόγευμα του Σαββάτου (10.01.2026) για την εξαφάνιση, τα ίχνη της νεαρής γυναίκας αγνοούνται από τις 22 Δεκεμβρίου.

Για την εξαφάνιση της Ευαγγελίας Μυλωνάκη- Σαράκα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι η 28χρονη αγνοείται από στις 22/12/2025, από την περιοχή του Αιγάλεω.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της κοπέλας στις 10 Ιανουαρίου, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Μυλωνάκη – Σαράκα έχει ύψος 1.58 μ., είναι 55 κιλά, έχει καστανά καρέ μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.