Εξαφάνιση 30χρονης στο Μεταξουργείο – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Κινητοποίηση της αστυνομίας στο Μεταξουργείο για την εξαφάνιση της Μαρίας Φιλακούρη, 30 ετών. Σχετική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Τρίτης (18.08.2026).

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη της 30χρονης αγνοούνται από τις 12 Αυγούστου από την περιοχή του Μεταξουργείου.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Μαρίας Φιλακούρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Φιλακούρη έχει ύψος 1.65μ, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, παντόφλες και κυκλοφορούσε με port-bebe με μία γάτα. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στο πάνω χείλος από την αριστερή πλευρά.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.