Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Με τα πόδια, drones και σκυλιά ψάχνουν τον 33χρονο γιατρό – «Αρκεί να τον βρούμε»

Με κάθε μέσο εθελοντές αναζητούν σε όλη την Κρήτη τον γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλο. Ο 33χρονος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου και οι ελπίδες να είναι ακόμη ζωντανός λιγοστεύουν, κάθε ημέρα που περνά.

Οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό, ξεκίνησαν από την αρχή, μετά την άφιξη στην Κρήτη, των 16 εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση των εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη, συσπείρωσε γύρω της και πολλές εθελοντικές ομάδες του νησιού, οι οποίες συμμετέχουν στις έρευνες, στις οποίες συνδράμουν και η ΕΛ.ΑΣ. και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο επικεφαλής των ερευνών, πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, μίλησε την Παρασκευή (16.01.2026) στο Creta24.

Ο κ. Ράμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να δουν τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή παρουσιάζει το πώς – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος αυτήν τη στιγμή.

Ο κ. Ράμμος τόνισε ότι οι περιοχές που «σαρώθηκαν» το τελευταίο 24ωρο από τους εθελοντές, ήταν αυτές για τις οποίες υπήρχαν μαρτυρίες πως εθεάθη ο αγνοούμενος γιατρός.

Κάλεσε τους πολίτες αν θυμηθούν οτιδήποτε που να σχετίζεται με την υπόθεση να απευθυνθούν στις αρχές ή τους εθελοντές, αλλά τόνισε: «Μόνο αν είμαστε σίγουροι να λέμε τον είδαμε εδώ ή εκεί».

«Χθες (σ.σ. 15.01.2026) ψάξαμε στις Καλύβες, γιατί είχαμε μια μαρτυρία ότι τον είδαν σε ένα περίπτερο», ανέφερε. Οι εθελοντές έψαξαν ακόμα και βράδυ, με θερμικές κάμερες, μέσα σε ένα ρέμα, όμως όπως τονίζει ο κ. Ράμμος, η παρουσία πολλών ανθρώπων στην περιοχή, οι οποίοι βρίσκονται στα χωράφια τους για αγροτικές εργασίες δυσκολεύουν τις έρευνες.

«Χθες αποκλείσαμε κάποια σημεία. Σήμερα (σ.σ. 16.01.2026) ξεκινήσαμε ξανά από τον Φρε, είναι το σημείο «κλειδί» αφού εδώ βρέθηκε το αυτοκίνητο. Είχαμε άλλη μια μαρτυρία από έναν κύριο στα Πεμόνια και γι’ αυτό θα ψάξουμε σήμερα εκεί. Έχουμε μια πληροφορία για το Ρέθυμνο, έχουμε άλλη για το Ηράκλειο που ήρθε χθες, αλλά αυτά θα τα ελέγξουμε το Σάββατο (σ.σ. 17.01.2026)», δήλωσε ο κ. Ράμμος.

Η πορεία των ερευνών

Οι εθελοντές κινούνται στην περιοχή χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες.

«Σήμερα οι έρευνες γίνονται γύρω από το χωριό Πεμόνια. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και προς Άγιο Πνεύμα. Είναι μεγάλη η περιοχή και δύσβατα πολλά σημεία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση», δήλωσε στο Creta24, το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Γιώργος Kειμενουλάκης.

Έρευνες έγιναν και στο δάσος κοντά στον Φρε, οι οποίες συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα. «Χθες ερευνήσαμε το δάσος στο Φρε, όσο γίνεται γιατί είναι πολύ δύσκολη η περιοχή, αλλά οι έρευνές μας ήταν άκαρπες. Σήμερα ο συνάδελφος Σπύρος Νηστικάκης, με τον σκύλο του, από το Ηράκλειο θα ερευνήσει το δάσος από την ανατολική πλευρά και εγώ αναμένω εντολές από τον συντονιστή», ανέφερε ο θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, Γιάννης Γρηγοράκης.

«Τα δικά μας σκυλιά ως επί τω πλείστον είναι για τις φόλες και τα νεκρά ζώα, οπότε εμάς η έρευνά μας έχει να κάνει με το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ο άνθρωπος να μη βρίσκεται στη ζωή, κάτι που απευχόμαστε», συμπλήρωσε.

Πότε θα σταματήσουν οι έρευνες

Όπως τονίζει ο κ. Ράμος, οι έρευνες είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, με τους εθελοντές να ελπίζουν πως μέχρι τότε θα έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον 33χρονο γιατρό.

Όπως τα εισιτήρια της επιστροφής είναι «ανοιχτά», με τους εθελοντές να τονίζουν πως θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν για να βρεθεί ο αγνοούμενος. «Αν προκύψει κάποιο στοιχείο μπορεί να καθίσουμε περισσότερο, αρκεί να βρούμε τον Αλέξη», δήλωσε ο κ. Ράμος.