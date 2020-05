Μια διπλή εξαφάνιση ανηλίκων από τα Καμίνια, στον Πειραιά, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των Αρχών και του Χαμόγελου του Παιδιού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του “στις 04.05.2020, και ώρα 21:10, εξαφανίστηκαν από τα Καμίνια στον Πειραιά, ο Παρλιάρας Πάρης, 14 ετών και η Πανάγου Μαρία-Αγγελική, 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των ανηλίκων σήμερα, 05.05.2020, μεσημβρινές ώρες, και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Ο Παρλιάρας Πάρης έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.65 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ασπρόμαυρη μπλούζα φούτερ, γκρι παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Φοράει σκουλαρίκι στο δεξί αυτί.

Η Πανάγου Μαρία έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.60 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο κολάν και λευκά αθλητικά παπούτσια”.

Το Χαμόγελο του Παιδιού καταλήγει στην ανακοίνωσή του: “Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας”.

Δείτε την φωτογραφία που έδωσε στην δημοσιότητα το Χαμόγελο του Παιδιού για την διπλή εξαφάνιση

Φωτογραφίες από: Facebook / Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child.