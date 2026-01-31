Εξαφάνιση Λόρα: Η στιγμή που η 16χρονη κυκλοφορεί στην Ομόνοια και επιβιβάζεται σε ταξί για το αεροδρόμιο – Βίντεο ντοκουμέντα

Βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που η Λόρα από το Ρίο της Πάτρας, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, εθεάθη στην Ομόνοια και στη συνέχεια αναχώρησε με ταξί για το αεροδρόμιο, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή της, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr σήμερα Σάββατο (31.1.26).

Στο πρώτο από τα βίντεο φαίνεται η Λόρα δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή της από το Ρίο της Πάτρας να κυκλοφορεί στην Ομόνοια. Κάμερα την κατέγραψε τη στιγμή που περνούσε μπροστά από κατάστημα με κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρικά είδη στην Ομόνοια. H ανήλικη μετέβη στην Ομόνοια από την περιοχή του Ζωγράφου και φαίνεται να παρέμεινε μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και μετά να έφυγε.

Η 16χρονη φοράει καπέλο και είναι ντυμένη στα μαύρα και κατευθύνεται στο ταξιδιωτικό πρακτορείο από όπου προμηθεύτηκε το αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία.

Στο δεύτερο βίντεο, φαίνεται η Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

«Η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας. Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία», συνέχισε.

Το βίντεο με τη Λόρα να αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο

Το newsit.gr έφερε στο φως της δημοσιότητας στο βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η 16χρονη κοπέλα να έχει φτάσει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και να αγοράζει το εισιτήριο με το οποίο θα έφευγε για την Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται η κοπέλα με γρήγορο βήμα και μόνη της μπαίνει μέσα στο πρακτορείο και πληρώνει προκειμένου να προμηθευτεί το εισιτήριο με το οποίο γύρω στις 17:00 το απόγευμα θα έφευγε για Γερμανία.

Η κοπέλα προφασιζόμενη ότι θα πήγαινε στο σχολείο της, μπήκε σε ένα ταξί και από το Ρίο της Πάτρας κινήθηκε με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε γύρω στις 10:10 το πρωί εκείνης της ημέρας στην περιοχή του Ζωγράφου και αποβιβάστηκε απέναντι από το νοσοκομείο “Παίδων”.

Αφού πλήρωσε τον οδηγό του ταξί, στη συνέχεια κινήθηκε στην Μικράς Ασίας αναζητώντας καταστήματα προκειμένου να πουλήσει κοσμήματα τα οποία είχε πάρει από το σπίτι της.

Δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια, μπήκε σε ένα άλλο ταξί με το οποίο κινήθηκε προς την Ομόνοια. Εκεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, φέρεται να έβγαλε εισιτήριο για τη Γερμανία και να ταξίδεψε μετά από λίγες ώρες για την Φρανκφούρτη.