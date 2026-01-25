Ελλάδα

Εξαφάνιση Λόρα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από του Ζωγράφου εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό συνέβη την ημέρα της σφοδρής κακοκαιρίας στην Αθήνα, την Τετάρτη, και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη η κοπέλα μιλούσε σπαστά ελληνικά. 
Η 16χρονη Λόρα που αναζητείται
Η 16χρονη Λόρα που αναζητείται / Photo / tempo24.news

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από του Ζωγράφου εξετάζουν οι Αρχές, όπου ενδεχομένως να εμφανίζεται η εξαφανισμένη Λόρα, που έφυγε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στην Πάτρα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ακόμα ένα βίντεο που δείχνει μια νεαρή, η οποία μοιάζει με το εξαφανισμένο παιδί από την Πάτρα, σε κατάστημα στου Ζωγράφου. 

Στο βίντεο διακρίνεται ένα κορίτσι να μπαίνει σε κατάστημα της περιοχής και να ρωτά τον ιδιοκτήτη πού βρίσκονται οι θυρίδες παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ.

 

Το περιστατικό συνέβη την ημέρα της σφοδρής κακοκαιρίας στην Αθήνα, την Τετάρτη, και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη η κοπέλα μιλούσε σπαστά ελληνικά. 

Στο βίντεο η κοπέλα φορά ένα σκούρο μπουφάν και κουκούλα, κάτι που ωστόσο είναι αναμενόμενο για μια μέρα με έντονη κακοκαιρία. 

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό, προσπαθώντας να εξακριβώσουν αν πρόκειται πράγματι για την εξαφανισμένη 16χρονη και να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
216
92
90
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
19χρονος και 17χρονη τα θύματα του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στην Πάτρα - Άμορφη μάζα το αυτοκίνητό τους
Ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα
18
Γιος δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα και τον έβαλε σε πορτμπαγκάζ - Είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας άνδρας δολοφόνησε με μαχαίρι τον πατέρα του και τον μετέφερε στο αυτοκίνητο - Ο 46χρονος πριν 12 χρόνια είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του στο μπάνιο του σπιτιού τους
Μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτού του αυτοκινήτου βρέθηκε το πτώμα του πατέρα στη Γλυφάδα
Ανανεώθηκε πριν 60 λεπτά
90
Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα χτυπήσουν τη χώρα – Έρχονται βροχές και ισχυροί άνεμοι
Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων
άνθρωπος με ομπρέλα
Newsit logo
Newsit logo