Εξαφάνιση Λόρα: Στην Γερμανία ο πατέρας της – Ζητήθηκε δείγμα DNA από την μητέρα της 16χρονης

Στη Γερμανία παραμένει ο πατέρας της Λόρα ο οποίος την περασμένη Παρασκευή (06.022026) αποφάσισε να φύγει από την χώρα μας για να ψάξει για το παιδί του. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που η 16χρονη εξαφανίστηκε από την Πάτρα, πήγε με ταξί στην Αθήνα και από εκεί αεροπορικώς ταξίδεψε για Φρανκφούρτη.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό γιατί ο πατέρας της Λόρα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του στην Πάτρα για να πάει τώρα στη Γερμανία, σχεδόν 10 ημέρες μετά την πληροφορία πως η κόρη του βρίσκεται στην Φρανκφούρτη. Την ίδια ώρα η μητέρα της 16χρονης δεν ακολουθήσε τον σύζυγό της, παραμένοντας μόνη στο σπίτι τους στο Ρίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη, οι γερμανικές Αρχές ζήτησαν από τη μητέρα της Λόρα να δώσει δείγμα DNA.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, οι γερμανικές Αρχές ζητούν να δοθεί DNA προκειμένου να έχουν δείγμα, έτσι να διευκολυνθούν στην έρευνά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν εντοπιστεί ένα κορίτσι και πιστεύουν ότι είναι η Λόρα, άσχετα αν το αρνείται η ίδια, ή αν θεωρούν πως είχε φιλοξενηθεί σε κάποιο σπίτι μπορεί να γίνει δείγμα λήψη DNA και να ταυτοποιηθεί.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είπε επίσης πως έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η γνωστή Eurojust, όπου έχει δοθεί ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λόρα. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν άρσεις απορρήτου, εξετάσεις δειγμάτων DNA, κατ’ οίκον έρευνα και θα εξεταστούν οι συσκευές, το mail που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να εντοπιστεί η 16χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι λένε οι γείτονες

Άνθρωπος κοντά στους γονείς της ανήλικης μίλησε στην εκπομπή Live News επιχειρώντας να εξηγήσει η στάση τους δεν δείχνει αδιαφορία αλλά μια τελείως φιλοσοφία από αυτή που έχουμε συνηθίσει. «Στη Γερμανία πήγε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο από εκεί. Και γενικά προσπαθεί να μην λέει πολλά γιατί υπάρχουν κουτσομπολιά και προσπαθεί να τα αποφύγει. Το θέμα είναι να είναι καλά, αυτό είναι το θέμα. Ένα μήνα να μην έχει δώσει σημεία ζωής ανησυχώ πάρα πολύ».

Και συμπλήρωσε ο φίλος της οικογένειας: «Πήγατε εσείς (Γερμανία) και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να πάει κι αυτός και να ψάχνει ολόκληρη Γερμανία που μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους. Και μπορεί να μην είναι καν η Λόρα στην Γερμανία, να είναι Χονολουλού ας πούμε. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει το σπίτι του να πάει σε κανένα ξενοδοχείο και να ψάχνει από εδώ κι από εκεί. O πατέρας θεωρεί ότι και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του».

Οι γείτονες του ζευγαριού έχουν κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα κλειστή οικογένεια που δεν είχε πολλές συναναστροφές με τη γειτονιά. «Είναι τρεις μέρες που λείπει το αμάξι τους. Ο πατέρας έφυγε για την Γερμανία, η σύζυγος έμεινε πίσω. Δεν μιλιούνται. Όλες αυτές τι μέρες βγαίνουν ελάχιστα από το σπίτι. Δεν λένε ούτε το καλημέρα που έλεγαν. Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι», είπε γειτόνισσα.

Την ίδια ώρα, μεγάλα γερμανικά μέσα, όπως η Bild, ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της ανήλικης. Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψαχνει για εκείνη.

«Δεν βγαίνει από το σπίτι. Το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει στην αυλή να ταΐσει το σκυλάκι τους. Φαίνεται πάρα πολύ στεναχωρημένη», πρόσθεσε γειτόνισσα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας συνεχίζονται με την παρουσία του πατέρα της στη Γερμανία ίσως να βοηθά στην εντατικοποίηση των ερευνών.