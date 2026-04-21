Εξαφάνιση της 43χρονης στο Ηράκλειο: «Δεν έχει ξαναφύγει ποτέ από τα παιδιά της, υποψιάζομαι πολλά» λέει η μητέρα της

«Θέλω να βρεθεί η Ελευθερία μου», λέει στο newsit.gr για την εξαφάνιση της κόρης της, η μητέρα της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που αγνοείται από την Κυριακή (19/4/2026) από την περιοχή Δάφνες Ηρακλείου.

Αγωνία επικρατεί στο Ηράκλειο Κρήτης για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Κυριακή (19/04/2026) από την περιοχή Δάφνες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε πιθανό στοιχείο, ενώ η οικογένειά της ζει ώρες απόγνωσης, περιμένοντας κάποιο νέο που θα δώσει απαντήσεις.

Μιλώντας στο newsit.gr, η μητέρα της 43χρονης περιγράφει με λεπτομέρειες τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε η κόρη της με την οικογένεια, αλλά και τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλοι μετά την εξαφάνιση.

Όπως εξηγεί, η τελευταία επαφή της οικογένειας με την Ελευθερία έγινε λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η ίδια περιγράφει το σοκ που προκάλεσε η ξαφνική διακοπή της επικοινωνίας, αλλά και την αγωνία των παιδιών της αγνοούμενης που προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση.

«Με την κόρη μου μίλησα το Σάββατο το βράδυ και μου είπε ότι ήταν όλα καλά. Το ίδιο είχε πει και στα παιδιά της. Είμαι σε τέτοια κατάσταση που, αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω. Τελευταία φορά μίλησε με τα παιδιά της το πρωί της Κυριακής, πριν πάνε στις δουλειές τους. Ξέρω ότι έστειλε κάποια στιγμή στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, αλλά δεν τον κάλεσε ποτέ. Τα παιδιά της είναι πολύ στεναχωρημένα· δεν μου λένε πολλά πράγματα για να μην στεναχωρηθώ και πάθω κάτι».

Στη συνέχεια, η μητέρα της 43χρονης αναφέρεται στις κινήσεις των αρχών και στα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τον εντοπισμό της κόρης της, τονίζοντας ότι η εξαφάνιση αυτή δεν συνάδει με τη συμπεριφορά της. Παράλληλα, εκφράζει τους φόβους και τις σκέψεις που κάνει, χωρίς όμως να θέλει να οδηγηθεί σε αρνητικά σενάρια, ελπίζοντας μόνο σε ένα θετικό τέλος.

«Υποψιάζομαι πολλά, θέλω να βρεθεί η Ελευθερία μου»

«Η Ελευθερία δεν το έχει ξανακάνει ποτέ να εξαφανιστεί έτσι δεν έχει ξαναφύγει ποτέ από τα παιδιά της. Η αστυνομία έχει καλέσει για κατάθεση τον σύντροφό της και τα παιδιά της, και ψάχνει και κάμερες. Με τον σύντροφο της ήταν λίγο διάστημα μαζί, είχαν χωρίσει αλλά τον λόγο δεν μου τον είχαν πει, τότε ήταν αναστατωμένη. Οι αστυνομικοί έχουν πάει σε σπίτια φίλων της, αλλά τίποτα τώρα ψάχνουν άλλα σπίτια. Υποψιάζομαι και σκέφτομαι πολλά πράγματα, αλλά ακόμη δεν θέλω να τα σκέφτομαι, θέλω να βρεθεί η Ελευθερία μου. Τη Δευτέρα είχε ένα σοβαρό δικαστήριο με τον πρώην άντρα της και δεν εμφανίστηκε. Με τον πρώην της δεν μιλούσαν καθόλου».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις μέσα από καταθέσεις, υλικό από κάμερες και κάθε πιθανό στοιχείο. Η οικογένειά της, την ίδια ώρα, παραμένει σε αγωνία, ελπίζοντας ότι σύντομα θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα οδηγήσει στον εντοπισμό της.