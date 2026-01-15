Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 13χρονος από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Ali (ον) Abdullah (επ) έχει ύψος 1.50 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια
Χαμόγελο του Παιδιού

Ένας 13χρονος συριακής καταγωγής εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 15/01/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού που εξαφανίστηκε από τον χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ali (ον) Abdullah (επ) έχει ύψος 1.50 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

