Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ηλικιωμένους: Έπαιρναν επιδόματα, ζούσαν σε πολυτελή σπίτια και χάλασαν σε τυχερά παιχνίδια 60.000 ευρώ

Στοχευμένη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια, έκαναν την Τετάρτη (24.9.2025) μέλη του ελληνικού FBI και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων, συλλαμβάνοντας 4 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που λήστευε ηλικιωμένους, ζούσε από επιδόματα που έπαιρνε από το κράτος και κατείχε ναρκωτικά και όπλα. Ο βίος των μελών υπερπολυτελής και οι αρμοδιότητες τους ξεχωριστές ώστε να μπορούν να «χτυπούν» χωρίς να τους πιάσει η αστυνομία. Η λεία τους ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.

Από έρευνα που έγινε, αποδείχθηκε πως τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβρισκαν τα ηλικιωμένα θύματά τους και παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρειών, έμπαιναν στα σπίτια τους και τα άδειαζαν. Για να είναι πειστικό το αφήγημά τους, τους έδειχναν και πλαστά έγγραφα για τις υποτιθέμενες εργασίες που έπρεπε να κάνουν.

Πώς «χτυπούσαν»

Τουλάχιστον τα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 χρόνων, από τον Δεκέμβριο του 2024 εξαπατούσαν τους ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Αναλυτικά πήγαιναν στα σπίτια των θυμάτων, παρουσιάζοντας ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ασανσέρ και στη συνέχεια έμπαιναν στα σπίτια και έπαιρναν λεφτά, χρυσαφικά και οτιδήποτε θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο.

Πολλές φορές προσέγγιζαν τα θύματα όταν επέστρεφαν σπίτι τους κουβαλώντας τα ψώνια τους. Όταν έβρισκαν τρόπο να μπουν στα σπίτια, φορούσαν γάντια μιας χρήσης ή κράταγαν χαρτοπετσέτα για να μην αφήσουν δαχτυλικά αποτυπώματα.

Για να μην γίνονται αντιληπτοί χρησιμοποιούσαν και κωδικές λέξεις. Τη λέξη «καλώδιο», την χρησιμοποιούσαν όταν ήθελαν να αναφερθούν σε «συνεργό» ενώ με τις φράσεις όπως «βγήκε το καλώδιο», «να πάρει το καλώδιο» κ.λπ. δήλωναν πως βρήκαν οι συνεργοί τους τα κλοπιμαία.

Για τις μεταφορές τους χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα και ταξί ενώ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, χρησιμοποιούσαν τα δικά τους αυτοκίνητα ή των συγγενών τους. Σε πολλές περιπτώσεις νοίκιαζαν αυτοκίνητα.

Ο ρόλος των μελών

Μεταξύ των μελών της οργάνωσης υπήρχε ιεραρχική δομή και ο καθένας είχε αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο:

Ο 35χρονος, κατείχε καθοριστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας διαφορετικά «καθήκοντα» κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν. Επικοινωνούσε με τους δράστες, έκλεβε τα τιμαλφή και άλλες φορές ή κράταγε τσίλιες ή ήταν οδηγός.

Οι υπόλοιποι συμμετείχαν ως επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας κυρίως να προσεγγίσουν τα θύματα, να τους πείσουν για την ιδιότητά τους και να μπουν στα σπίτια τους. Συγχρόνως συνομιλούσαν τηλεφωνικά με τους συνεργούς – τσιλιαδόρους, δίνοντας τους το σήμα για να δράσουν.

Ο 22χρονος είχε αναλάβει και την προμήθεια της οργάνωσης με οχήματα

Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε πως τα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να νομιμοποιήσουν τα λεφτά που έβγαζαν. Διαπιστώθηκε πως οι περισσότεροι δεν έχουν εργαστεί ποτέ ενώ οι υπόλοιποι έπιασαν δουλειά για πολύ μικρό διάστημα. Έπαιρναν επιδόματα και δήλωναν ως ιδιοκτήτες σπιτιών.

Φρόντιζαν να μην αφήνουν λεφτά στους λογαριασμούς τους ενώ κάθε φορά που αναγκάζονταν να κάνουν κάποια τραπεζική συναλλαγή, έβαζαν γρήγορα τα χρήματα και την ίδια στιγμή έδιναν στο σύστημα την εντολή. Και όλα αυτά για να μην φανούν τα «αποτυπώματά» τους.

Το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι πως κάποια από τα μέλη της οργάνωσης, κατάφεραν να χαλάσουν σε τυχερά παιχνίδια πάνω από 60.500 ευρώ.

Μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει 2 καταστήματα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για εμπόριο λευκών ειδών και καφετέρια.

Από τι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και συνεργείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος επωνύμων ρολογιών,

κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, κάμερα χειρός και ηλεκτρονικές συσκευές,

μονάδα καταγραφικού συστήματος βίντεο οικίας και καταγραφικό μηχάνημα,

πλήθος χρυσιζόντων κοσμημάτων όπως αλυσίδα λαιμού, δαχτυλίδι, βραχιόλι,

7.080 ευρώ και 1.015 δολάρια Αμερικής, πλήθος καρτών τραπέζης,

6 Ι.Χ.Ε. και 2 Δ.Χ.Ε. ταξί,

20 καταφανώς πλαστά χαρτονομίσματα των -50- ευρώ, κάρτες,

6 φυσίγγια καραμπίνας, πτυσσόμενο μαχαίρι, αναδιπλούμενος σουγιάς,

2 ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης ναρκωτικών ουσιών και

2 διακοσμητικά σπαθιά τύπου κατάνα.

Τα μέλη της οργάνωσης έχουν διαπράξει συνολικά 45 κλοπές και απάτες σε Αθήνα, Καλλιθέα, Πειραιά, Παγκράτι, Ζωγράφου, Πεύκη, Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι, Βύρωνα, Εξάρχεια, Καισαριανή, Κορυδαλλό, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Νέα Ιωνία, Κυψέλη, Άγιο Δημήτριο και Θεσσαλονίκη, αποκομίζοντας συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 538.430 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και σε ορισμένους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας.