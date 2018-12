Τα επεισόδια στα Εξάρχεια ήταν για μια ακόμη χρονιά… άγρια στην επέτειο της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Τα Εξάρχεια έγιναν ξανά πεδίο μάχης, με τις μολότοφ, τις πέτρες και τα χημικά να συνθέτουν το σκηνικό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο το οποίο «ανέβηκε» στο Twitter από τον χρήστη Hibai Arbide Aza, προκαλεί οργή. Ο Hibai Arbide Aza είναι ανταποκριτής του ιταλικού μέσου Telesur en vivο και το βίντεο που ανήρτησε δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά με την ασπίδα του (!) έναν διαδηλωτή, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί και φορά χειροπέδες.

O Hibai Arbide Aza ισχυρίζεται στα σχετικά tweet που έχει αναρτήσει, πως το βίντεο έχει τραβηχτεί στα αποψινά επεισόδια….

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory

